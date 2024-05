Chuvas Devastadoras no RS Causa Desabamentos em Gramado e Evacuações em Pelotas

As cidades de Gramado e Pelotas, no Rio Grande do Sul, foram severamente impactadas pelas intensas chuvas neste final de semana. Apenas no sábado (11), ambas as cidades registraram mais de 200 mm de precipitação, resultando em deslizamentos de terra e evacuações em diversos bairros.



Em Gramado, a rua Henrique Bertoluci, situada no bairro Piratini, desmoronou devido às fortes chuvas. A prefeitura emitiu alertas de evacuação para 16 pontos da cidade, conhecida por seu turismo. Desde o início das enchentes no estado, Gramado já lamentou sete mortes.



A situação em Pelotas, nas proximidades da Lagoa dos Patos, é igualmente preocupante. A prefeitura identificou a necessidade imediata de evacuação em 24 áreas do município.



O Canal São Gonçalo, em especial, é motivo de grande apreensão, atingindo 2,88 metros na noite de domingo e projetando ultrapassar os níveis históricos. Além disso, uma ponte crucial que liga Nova Petrópolis a Caxias do Sul, sobre o rio Caí, sofreu danos parciais, com risco de desabamento, conforme alertado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). O tráfego na BR-116, no Km 174, foi interrompido como medida preventiva.