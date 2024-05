"Disputa nos Bastidores: TV Cultura e Atores de 'Castelo Rá-Tim-Bum' em Briga Judicial

O Castelo Rá-Tim-Bum completou 30 anos nesta quinta-feira (9), um marco de celebração para os fãs da série. No entanto, nos bastidores, a TV Cultura e os atores Fredy Állan e Pascoal da Conceição, intérpretes dos personagens Zequinha e Dr. Abobrinha, estão envolvidos em uma disputa judicial que quase impediu a exibição do especial "Castelo Rá-Tim-Bum: O Reencontro" em fevereiro de 2023.



A controvérsia surgiu em 22 de fevereiro do ano passado, quando a TV Cultura solicitou à Justiça autorização urgente para veicular o documentário especial três dias após protocolar a ação. O especial reunia todo o elenco vivo da série e seus criadores para revisitar os cenários e fornecer depoimentos sobre o trabalho.



Embora os atores tenham participado das gravações, eles não assinaram os contratos que permitiriam à emissora usar suas imagens no especial. A TV Cultura alegou que os artistas agiram de má-fé, inicialmente concordando com o cachê proposto (R$ 45 mil para cada), mas posteriormente questionando o valor e exigindo mais.



Diante disso, a emissora recorreu à Justiça não apenas para garantir a exibição do programa, mas também para exigir uma indenização de R$ 90 mil, equivalente ao valor pago aos atores. Além disso, solicitou que os atores arcassem com as despesas legais, o que corresponderia a cerca de 10% do valor da causa (R$ 9 mil).