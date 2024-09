Exame de sangue pode ajudar a prever o risco de apneia obstrutiva do sono

Imagem: Divulgação

Dosar os níveis sanguíneos do aminoácido Homocisteína pode ajudar a prever o risco da pessoa desenvolver apneia obstrutiva do sono, indica estudo conduzido por cientistas do Instituto do sono e da Unifesp, em pacientes já acometidos pela forma leve ou moderada do distúrbio esse simples exame de sangue pode ajudar o médico a predizer o risco de agravamento.

Caracterizada por interrupções recorrentes da respiração. causada pelo relaxamento da musculatura da garganta quando se dorme. A Apneia Obstrutiva do Sono atinge cerca de 1/3 dos paulistanos. Pode causar problemas de concentração e memória associadas ao déficit de sono, além de acelerar o envelhecimento celular e aumentar o risco de diversas outras doenças como Hipertensão, Diabetes e Insuficiência Cardíaca.

Os pesquisadores ainda não sabem se é a apneia que causa a elevação da homocisteína no sangue ou se é o nível aumentado desse aminoácido que agrava a Apneia. Em todo o caso, sugerem que médicos de todas as especialidades incluam esse exame no check-up de pessoas acima de 40 anos.

Já há fortes evidências que níveis elevados da substância podem favorecer o surgimento de Doença Coronariana, Infarto e Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Com informações da FAPESP