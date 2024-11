Falta de antibiótico na HAPVIDA Mossoró deixa paciente em situação difícil

Rápida: A "Via Crúcis" do Jornalista Bruno Campelo para conseguir um tratamento de Infecção urinária, cuja história dele foi tema de uma matéria do Setembro Verde aqui no Diário Potiguar parece que está só começando.

De acordo com um Storie compartilhado por ele em suas redes sociais, após ser indicado pelo médico a realizar um tratamento com antibioticoterapia, o mesmo foi levado de Patu à Mossoró para o Hospital Celina Guimarães - HAPVIDA, no entanto, ainda conforme o relato, a viagem teria sido "perdida", haja vista que o hospital informou não dispor de antibiótico e que a previsão de chegada seria para a próxima semana. Essa, entre outras, é a realidade da saúde no Brasil, inclusive, Particular. Aguardemos contato da HAPVIDA para esclarecimentos. Até o fechamento desta nota não recebemos resposta da empresa.

Veja o relato no Storie de Campelo