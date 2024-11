Quer fugir de cidades européia tradicionais? Vá para DUBROVNIK!

Croácia, Outubro/2024

Dubrovnik é um destino turístico extremamente popular, atraindo mais de 1,2 milhão de visitantes por ano. A cidade ganhou ainda mais notoriedade após servir como cenário para a famosa série de TV "Game of Thrones", onde representou a fictícia King's Landing. Essa conexão com a série trouxe um influxo adicional de fãs que desejam explorar os locais de filmagem e reviver cenas icônicas.

Dubrovnik é uma cidade encantadora na Croácia, conhecida por suas muralhas medievais e vistas deslumbrantes do Mar Adriático.

Ao visitar Dubrovnik, não deixe de passear pelas ruas de paralelepípedos do centro histórico, que é Patrimônio Mundial da UNESCO. A cidade também oferece diversas atividades, como passeios de barco, praias deslumbrantes e uma culinária deliciosa. E, claro, uma visita ao Palácio do Reitor é imperdível para quem deseja mergulhar na rica história e cultura da cidade.

Palácio do Reitor (Rector's Palace)

Uma das joias dessa cidade é o Palácio do Reitor (Rector's Palace), um edifício histórico que combina elementos góticos, renascentistas e barrocos.

O Palácio do Reitor é uma das atrações mais icônicas de Dubrovnik. Construído no século XV, o palácio serviu como residência oficial do reitor da República de Ragusa, que governava a cidade. O edifício é um exemplo impressionante da arquitetura renascentista, com elementos góticos e barrocos que refletem a rica história e cultura da região.

O Palácio foi projetado pelo arquiteto Onofrio della Cava e passou por várias reformas ao longo dos séculos devido a danos causados por incêndios e terremotos. Hoje, o palácio abriga o Museu de História Cultural, onde os visitantes podem explorar exposições fascinantes sobre a história de Dubrovnik e da República de Ragusa.

Além das exposições, o palácio também é conhecido por seu pátio central, que é frequentemente utilizado para concertos e eventos culturais. A combinação de arquitetura deslumbrante e história rica faz do Palácio do Reitor uma visita obrigatória para qualquer pessoa interessada em explorar o passado de Dubrovnik.

O Palácio do Reitor também já foi cenário de diversos filmes e séries, graças à sua arquitetura impressionante e atmosfera histórica. Sua presença em produções cinematográficas ajudou a aumentar ainda mais a popularidade de Dubrovnik como destino turístico, atraindo visitantes de todo o mundo que desejam explorar os locais de filmagem.

Teleférico (Cable car)



(fotos: website oficial teleférico)

Além do Palácio do Reitor, outra atração imperdível em Dubrovnik é o teleférico (cable car) da cidade. Este passeio oferece uma vista panorâmica espetacular da cidade antiga, das muralhas e do Mar Adriático. Ao subir até o topo do Monte Srđ, você será recompensado com uma vista deslumbrante que se estende por quilômetros.

O teleférico é uma maneira emocionante e conveniente de apreciar a beleza natural e arquitetônica de Dubrovnik. No topo do Monte Srđ, você encontrará um restaurante onde pode desfrutar de uma refeição deliciosa enquanto admira a vista. Além disso, há um museu dedicado à Guerra da Independência da Croácia, que oferece uma visão profunda da história recente do país.

O teleférico de Dubrovnik é uma das atrações mais populares da cidade, especialmente durante o verão, quando cerca de 2,5 milhões de pessoas utilizam o serviço. O teleférico opera das 9h à meia-noite nos meses de junho, julho e agosto. Uma das melhores maneiras de aproveitar a experiência é subir ao Monte Srđ ao pôr do sol, quando as vistas panorâmicas da cidade antiga e do Mar Adriático são simplesmente deslumbrantes

Então, ao planejar sua viagem para Dubrovnik, não deixe de incluir uma visita ao teleférico em seu itinerário. É uma experiência inesquecível que certamente enriquecerá sua viagem e proporcionará memórias duradouras.

(fotos: website oficial teleférico)

Restaurante Arsenal

(fotos: website oficial Arsenal restaurante)

Para completar sua experiência em Dubrovnik, não deixe de visitar o restaurante Arsenal. Localizado no coração da cidade, este restaurante oferece uma combinação perfeita de pratos deliciosos e uma atmosfera encantadora. Com uma vista deslumbrante do porto antigo, o Arsenal é o lugar ideal para relaxar e saborear a culinária local após um dia de exploração.

O menu do Arsenal é variado e inclui uma seleção de frutos do mar frescos, pratos tradicionais croatas e opções internacionais. Além disso, o restaurante possui uma excelente carta de vinhos, com rótulos locais e internacionais que complementam perfeitamente as refeições.

É o lugar perfeito para desfrutar de uma refeição memorável enquanto aprecia a beleza e a história desta cidade incrível.

(fotos: website oficial Arsenal restaurante)

Muralhas da cidade antiga

Para uma experiência verdadeiramente inesquecível em Dubrovnik, recomendo fazer uma caminhada pelas muralhas da cidade. Essas muralhas medievais, que datam do século XIII, oferecem vistas panorâmicas incríveis do Mar Adriático e da cidade antiga. Caminhar ao longo das muralhas permite que você aprecie a arquitetura histórica e a beleza natural de Dubrovnik de uma perspectiva única.

As muralhas são bem preservadas e proporcionam uma oportunidade fantástica para tirar fotos e explorar os bastiões, torres e fortalezas que protegiam a cidade ao longo dos séculos. A caminhada é relativamente fácil e pode ser feita em cerca de duas horas, com várias paradas ao longo do caminho para admirar a paisagem e aprender mais sobre a história da cidade.

As muralhas de Dubrovnik são uma das fortificações mais bem preservadas da Europa. Elas têm aproximadamente 2 quilômetros de extensão e variam em altura, chegando a até 25 metros em alguns pontos. A espessura das muralhas também impressiona, com até 6 metros de largura em certas áreas. Essas características permitiram que as muralhas protegessem a cidade de invasões ao longo dos séculos, tornando-as um símbolo icônico da resistência e da história de Dubrovnik.

É uma experiência que certamente enriquecerá sua visita e proporcionará memórias duradouras. Então, prepare suas malas e embarque nessa viagem inesquecível para Dubrovnik. Você não vai se arrepender!