Lula Passa por Cirurgia de Emergência e Segue Estável na UTI

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) permanecerá em observação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, por 48 horas como medida preventiva. A informação foi compartilhada pelo médico particular do presidente, Roberto Kalil Filho, durante entrevista coletiva nesta terça-feira (10).





Lula passou por uma cirurgia para drenar uma hemorragia intracraniana e está estável, com previsão de alta para o início da próxima semana. Segundo Kalil, o quadro do presidente é considerado positivo, sem evidências de lesão cerebral, o que descarta possíveis comprometimentos cognitivos ou motores. Contudo, foi recomendada total interrupção de atividades laborais neste momento. Boletins médicos atualizando o estado de saúde serão divulgados diariamente.





A primeira-dama, Rosângela da Silva, conhecida como Janja, é a única acompanhante do presidente no hospital e tem estado ao seu lado durante todo o período de internação.





De acordo com o boletim médico, divulgado às 3h20 desta terça-feira, Lula começou a sentir dores de cabeça ainda em Brasília. Após realizar exames de imagem em uma unidade hospitalar da capital, foi diagnosticada uma hemorragia intracraniana associada a uma queda sofrida em 19 de outubro. Na ocasião, ele bateu a cabeça na região occipital, necessitando de sutura.





Na segunda-feira, o presidente relatou dores na região afetada e decidiu se retirar mais cedo para o Palácio da Alvorada. A médica da Presidência, Ana Helena Germoglio, realizou uma avaliação no local e, após consultar Kalil, optou por submeter Lula a novos exames no dia seguinte. No entanto, o quadro se agravou ainda na segunda à tarde, com aumento da dor, o que levou à internação de emergência na unidade do Hospital Sírio-Libanês em Brasília. Os médicos constataram a necessidade de uma drenagem imediata, e Lula foi transferido para São Paulo para a realização do procedimento.





O presidente passou por uma craniotomia, cirurgia realizada sem complicações, segundo o boletim.





