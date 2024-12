Cientistas criam uma tatuagem no couro cabeludo capaz de medir atividade cerebral

Imagem: Divulgação





Cientistas desenvolveram uma inovadora tatuagem eletrônica, conhecida como e-tattoo, que promete substituir os eletrodos tradicionais usados em exames de eletroencefalografia (EEG). Essa tecnologia é aplicada diretamente na pele do paciente por meio de uma tinta líquida feita de polímeros condutores. Depois de seca, a e-tattoo funciona como um sensor de película fina, captando a atividade cerebral com alta precisão e estabilidade.





De acordo com um estudo publicado na revista *Cell Press Cell Biomaterials* nesta segunda-feira (2), as e-tattoos conseguiram manter uma conectividade estável por pelo menos 24 horas, detectando ondas cerebrais com mínimo ruído. “Nossas inovações em design de sensores, tinta biocompatível e impressão de alta velocidade abrem caminho para a futura fabricação de sensores eletrônicos diretamente no corpo, com amplas aplicações dentro e fora dos ambientes clínicos”, afirmou Nanshu Lu, coautor correspondente do estudo e pesquisador na Universidade do Texas em Austin.





Uma das grandes vantagens dessa nova tecnologia é a sua capacidade de aderir a superfícies corporais complexas, como o couro cabeludo. Diferentemente de e-tattoos anteriores, que precisavam ser impressas em materiais adesivos antes de serem aplicadas à pele, a nova versão pode ser impressa diretamente no corpo, superando limitações como a dificuldade de adesão em áreas sem pelos.





Além de oferecer maior conforto ao paciente, a solução também elimina a necessidade de fios longos e eletrodos convencionais, que muitas vezes tornam o procedimento desconfortável e demorado. No futuro, os pesquisadores planejam incorporar transmissores de dados sem fio às e-tattoos, o que permitirá a realização de exames de EEG de forma totalmente sem fio.





Essa tecnologia tem o potencial de transformar não apenas os procedimentos clínicos, mas também abrir novas possibilidades para monitoramento cerebral em aplicações cotidianas e industriais, consolidando-se como uma solução promissora para o futuro da neurociência e da medicina.





Fonte: Saúde Today