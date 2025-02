Chique: Chalé na Serra da Mantiqueira

A sala de estar revela a precisão do mobiliário escolhido por Raphael. A cadeira de balanço Valley, feita em madeira maciça com assento de couro ecológico, é um convite ao relaxamento e a apreciação do quadro vivo do verde que envolve a edificação. Para as horas noturnas, ela é acompanhada pelo pendente ajustável e com luz de LED que proporciona funcionalidade sem sobrecarregar o espaço. "As amplas esquadrias que se abrem para o deck externo permitem uma luz natural ímpar que realça o interior e a conexão com o entorno", salienta.





Na cozinha, a funcionalidade dita o ritmo do projeto com armários planejados, em acabamento compensado de Paricá, que comportam forno e frigobar de maneira discreta e eficiente. Na sala de jantar, a mesa, com tampo em mármore branco, é complementada por cadeiras Logan e um banco-baú que oferece assento adicional e armazenamento.