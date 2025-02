Klebber Toledo afirma que não gosta de dormir. Os impactos e causas da insônia





A privação de sono pode ter vários efeitos negativos na saúde do paciente. Dentre diferentes causas e efeitos o bruxismo noturno , ato de ranger ou apertar os dentes , tem sido uma condição altamente prevalente. Segundo a OMS 40% da população adulta brasileira apresenta algum tipo de bruxismo.









O ator Klebber Toledo gerou polêmica nas redes sociais após revelar durante uma entrevista à CNN que odeia dormir e que aproveita a noite de sono apenas por motivação da esposa.





"Pelo amor de Deus, pra que a gente tem que dormir? Olha o tempo que consome da nossa vida dormindo [...] Não dá, não dá".





"Inclusive, isso é uma coisa que eu agradeço a ela. Se não fosse ela, eu dormiria muito menos [...] A Camila [Queiroz] me dá uma aterrada. 'Vem pra cama, vamos deitar'. Porque se deixar, esquece", contou o ator durante a entrevista.





No entanto, o sono é fundamental para a saúde em diversos níveis e sua privação pode gerar vários problemas de saúde física e mental.





Impactos do sono de má qualidade na saúde:

- Comprometimento do sistema imunológico;

- Aumento do risco de doenças cardiovasculares;

- Alterações no humor e maior predisposição à ansiedade e depressão;

- Redução da memória e da capacidade de concentração;

- Desequilíbrios hormonais e ganho de peso.





O bruxismo e o sono

Dentre as várias causas de uma má qualidade do sono, uma delas tem ganhado cada vez mais destaque: O bruxismo. Segundo levantamento da OMS - Organização Mundial da Saúde, cerca de 30% da população mundial sofre de bruxismo. No Brasil esse número chega a 40%.





Um dos impactos mais comuns do bruxismo é a perda dos dentes, dores de cabeça intensa e dores faciais.





"O bruxismo acontece durante o sono leve o paciente não alcança as quantidades necessárias dos estágios mais profundos do sono, como o NREM 3 e o REM, que são as fases onde há produção de hormônios, fixação de memória, etc., o que tem um impacto direto na saúde dos pacientes".





"Então se você sente que a memória não está boa, esquece coisas corriqueiras, têm dificuldades para se manter acordado durante o dia, isso pode estar relacionado ao bruxismo ou à apneia relacionada ao bruxismo, em ambos os casos deve-se consultar um dentista especialista na condição", explica a cirurgiã-dentista com PhD em odontologia, Dra. Andrea Melo.





Foto: Reprodução/FreePik





Como tratar o bruxismo?

De acordo com a Dra. Andrea Melo, desenvolvedora de um método exclusivo de tratamento do bruxismo, o tratamento precisa ter um foco especial na qualidade do sono.





"No meu método iniciamos o tratamento com cuidados de tratamento pré sono. Realizando a higiene do sono, ajustamos a alimentação e suplementação para ajudar o paciente a alcançar um sono mais profundo".





"Em seguida, fazemos ajustes na mordida e desenvolvemos uma placa personalizada, que protege os dentes e pode até ser muito útil em casos de apneia. Por isso para cada caso desenvolve-se um tipo de dispositivo. Realizamos um acompanhamento e ajuste constante com o paciente", conta.



Fonte: Saúde Today