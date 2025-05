Congresso da Liga discute medicina de precisão com um Olhar personalizado para o cuidado com a saúde

Imagine um modelo de tratamento em que os cuidados em saúde são adaptados ao perfil de cada paciente, considerando não apenas sua genética, mas também seu estilo de vida e ambiente. Assim funciona a Medicina de Precisão, uma abordagem inovadora que será tema de debate no 8º Congresso da Liga Contra o Câncer, realizado no Centro de Convenções de Natal entre os dias 5 e 7 de junho.





Essa prática médica tem se mostrado extremamente eficaz na prevenção e no tratamento de diversas doenças, como o câncer, distúrbios neurodegenerativos e condições genéticas raras. Seu conceito se fundamenta em quatro pilares essenciais: previsão de riscos, medidas preventivas, personalização do cuidado e a participação ativa do paciente na sua própria saúde.





Mais eficácia e menos efeitos colaterais De acordo com o médico Edilmar Moura, diretor-geral do Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação da Liga (IEPI), a Medicina de Precisão possibilita a análise genética de um fragmento do tumor, permitindo a definição de um tratamento mais eficaz para cada caso específico. "Essa é sua grande vantagem em comparação com a quimioterapia convencional, que pode funcionar bem para alguns pacientes, mas não para outros", explica Moura. Outro benefício importante é a redução de efeitos colaterais, como queda de cabelo e anemia, comuns nos tratamentos tradicionais contra o câncer.





A Medicina de Precisão na Liga Contra o Câncer No Rio Grande do Norte, diversos pacientes já usufruem dessa tecnologia, uma vez que a Liga emprega a Medicina de Precisão tanto em pesquisas clínicas e institucionais quanto em casos específicos. No entanto, segundo o Dr. Edilmar, a meta é ampliar sua aplicação até alcançar cobertura total no sistema público de saúde. "Com o tempo, as evidências científicas comprovarão sua segurança e eficácia de forma ainda mais robusta, e com o aumento da demanda, os custos tendem a diminuir", afirma.





O tema será destaque no primeiro dia do congresso, na palestra magna "Precisão em Saúde: Como a Tecnologia Revoluciona Diagnósticos e Tratamentos", ministrada pela médica geneticista Renata Sandoval, coordenadora da Genética Médica do Hospital da Criança José Alencar e do Hospital Sírio-Libanês de Brasília.





Sobre o Congresso O 8º Congresso da Liga Contra o Câncer, organizado por uma das maiores instituições oncológicas do Norte/Nordeste, reunirá mais de três mil participantes, incluindo especialistas, profissionais de saúde, gestores, engenheiros, pesquisadores, pacientes, cuidadores e representantes de instituições dedicadas ao combate ao câncer.





O evento contará com 280 palestrantes e 50 expositores, abordando quatro grandes eixos temáticos que impulsionam a transformação na área da saúde: Educação, Acesso, Gestão e Precisão em Saúde. Em um espaço de onze salas, ocorrerão simultaneamente dez programações, incluindo palestras e simpósios com renomados profissionais da saúde, gestão e inovação, consolidando o evento como o maior do setor no Rio Grande do Norte e um dos cinco maiores do Norte/Nordeste.





Dentre os nomes confirmados estão o oncologista Nelson Teich, ex-Ministro da Saúde, e o psicólogo Rossandro Klinjey. Além disso, haverá simpósios satélites, exposições e oportunidades de networking promovidas por grandes marcas da indústria farmacêutica. O congresso também trará temas inéditos, como a relação entre engenharia e arquitetura hospitalar.





Com uma estrutura voltada para inovação e integração, o evento oferecerá espaços dedicados ao compartilhamento de experiências e networking, reforçando sua importância para o avanço da saúde oncológica.





Por se tratar de uma instituição filantrópica, a realização do Congresso conta com patrocínios. As inscrições já estão abertas no site https://congressodaliga.com.br.





Serviço 📅 Data: 5, 6 e 7 de junho 📍 Local: Centro de Convenções de Natal 🔗 Mais informações e inscrições: https://congressodaliga.com.br