Coletiva de imprensa apresenta ExpoEduc e projeto de transformar Natal na Capital da Educação

Natal se torna polo de valorização educacional com dois grandes eventos A cidade de Natal se prepara para receber dois eventos marcantes que prometem transformar sua paisagem educacional: o Natal Capital da Educação e a ExpoEduc.

Natal Capital da Educação Promovido por uma associação sem fins lucrativos, o projeto tem como meta transformar a “Cidade do Sol” em um verdadeiro centro educacional entre os dias 17 e 26 de julho. A programação será intensa e voltada para a valorização do ensino e a formação de profissionais da educação, com oficinas, palestras, capacitações e atividades práticas espalhadas por diversos polos urbanos. Seu principal objetivo é mobilizar a cidade em torno do conceito “Capacitação docente, IDEB diferente”, contribuindo diretamente para a melhoria do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) no Rio Grande do Norte.

ExpoEduc — 6ª Edição Já consolidada como o segundo maior congresso de educação do Brasil e o principal das regiões Norte e Nordeste, a ExpoEduc acontece nos dias 24, 25 e 26 de julho, no Centro de Convenções. Com uma programação diversificada, reúne palestras, workshops, oportunidades de networking e acesso direto aos maiores especialistas do setor. Este ano, o evento traz à tona um debate essencial: “On ou Off: de que lado a ESCOLA deve estar?”, propondo reflexões profundas sobre os rumos da educação contemporânea.





CDL como parceira estratégica A Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal (CDL), há mais de 60 anos à frente do desenvolvimento do comércio e serviços locais, reafirma seu compromisso com o futuro ao apoiar ambos os eventos. Com isso, destaca o papel da educação como vetor de transformação social e crescimento econômico. Em alinhamento com essa visão, a entidade criou o projeto CDL Educação, formado por empresários e educadores engajados em fortalecer e fomentar ações de capacitação dentro do ecossistema educacional.

Jornalistas presentes na coletiva