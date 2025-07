Previsto para a Copa de 2014 em Natal, túnel de macrodrenagem deve ser concluído em janeiro de 2026, diz prefeitura de Natal

Obra iniciada em 2013 segue inacabada 11 anos depois. Município diz que já tem recurso garantido para concluir projeto. Obra na avenida Jerônimo Câmara segue sem conclusão Inter TV Cabugi/Reprodução Iniciada em 2013 como uma das principais obras de infraestrutura para a Copa do Mundo de 2014 em Natal, a construção do túnel de macrodrenagem da Avenida Jerônimo Câmara, ainda não foi concluída 11 anos depois. A prefeitura de Natal anunciou um novo prazo: janeiro de 2026. Com cerca de 5 quilômetros de extensão, a obra já consumiu mais de R$ 140 milhões em recursos públicos e vem se arrastando por problemas técnicos, contratuais e orçamentários. 📳Participe do canal do g1 RN no WhatsApp Enquanto isso, quem trabalha ou mora nas imediações convive diariamente com transtornos, como poeira, alagamentos e engarrafamentos. É o caso do comerciante Wellington Guimarães, que possui uma loja de carros na avenida desde 2019. Segundo ele, a obra atrapalha o movimento de clientes. “Hoje o cliente escolhe onde vai ser melhor atendido. Infelizmente, a situação da rua não nos permite oferecer esse atendimento. Em dias de chuva, tem alagamento antes da loja. Nos dias secos, a poeira toma conta. E ainda tem o trânsito engarrafado”, lamenta. O túnel faz parte de um sistema projetado para integrar a drenagem das águas das chuvas das zonas Sul e Oeste de Natal. De acordo com a prefeitura, mais de 30 pontos de alagamento na cidade poderiam ser eliminados com a conclusão da estrutura. O contrato original foi alvo de diversos entraves ao longo da última década, entre eles questões de engenharia e problemas com empresas contratadas, o que aumentou os custos e provocou a paralisação dos trabalhos em vários momentos. No ano passado, a Prefeitura de Natal chegou a anunciar um novo cronograma e prometeu entregar a obra em dezembro de 2024. No entanto, o prazo não foi cumprido. Segundo a gestão municipal, foi necessária uma readequação do projeto, que incluiu a construção de um novo túnel por baixo do lençol freático – uma etapa não prevista inicialmente. Essa nova fase exigiu um investimento adicional de cerca de R$ 10 milhões, recursos que foram viabilizados por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal. "Os recursos já estão garantidos, contratualmente ela também já está toda resolvida, então não teremos impedimentos para continuidade e conclusão dela", disse a secretária de Infraestrutura do município, Shirley Cavalcanti. Obra de binário no bairro Lagoa Nova, em Natal Veja os vídeos mais assistidos no g1 RNsource https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/07/14/previsto-para-a-copa-de-2014-em-natal-tunel-de-macrodrenagem-deve-ser-concluido-em-janeiro-de-2026-diz-prefeitura-de-natal.ghtml