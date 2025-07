Comerciante e cliente são mortos a tiros em atentado no interior do RN

Sonaria Maria Dias Cavalcante, 40 anos, morreu após ser baleada dentro do próprio estabelecimento Reprodução Duas pessoas morreram durante um atentado a tiros que aconteceu em uma pastelaria, na manhã deste sábado (26), em Baraúna, na região Oeste potiguar. Uma das vítimas é a proprietária do estabelecimento, de 40 anos. Segundo a polícia, a comerciante foi atingida por um disparo de arma de fogo feito por criminosos que entraram no local para matar um cliente. O alvo dos criminosos também morreu. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp De acordo com informações da polícia militar, dois criminosos armados chegaram ao estabelecimento que fica no bairro Alto da Avenida, por volta das 7h50. Os disparos tinham como alvo um cliente do local que tentou correr, mas acabou sendo atingido pelos tiros e morreu na hora. Um dos disparos atingiu a cabeça da proprietária da pastelaria, identificada como Sonaria Maria Dias Cavalcante, 40 anos. Sonaria ainda foi levada de ambulância ao Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró, mas não resistiu à gravidade do ferimento. A identidade da outra vítima não foi confirmada pela polícia até a última atualização desta reportagem. Ainda de acordo com a PM, logo após fazerem os disparos, os criminosos tentaram fugir na moto, mas o veículo que eles usavam não funcionou. Eles pegaram a moto de outra pessoa que estava no local e fugiram. A PM realizou buscas na região, mas os suspeitos não foram localizados. A motivação do crime será investigada pela Polícia Civil. Policiais do Ceará são presos em Mossoró-RN Veja os vídeos mais assistidos no g1 RNsource https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/07/26/comerciante-e-cliente-sao-mortos-a-tiros-em-atentado-no-interior-do-rn.ghtml