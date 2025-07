Fabiana Karla, Ferro na Boneca, Grafith e Suel: veja agenda cultural do fim de semana em Natal

Opções culturais disponíveis entre esta quinta-feira (10) e segunda-feira (14) foram reunidas pelo g1. Fabiana Karla e Tania Bondezan estão na comédia 'Radojka' Divulgação O fim de semana em Natal tem uma programação cultural diversificada. Entre os destaques estão o Arraiá de Cumpade Anchieta, com Ferro na Boneca, e o Arraiá Natá, na Zona Norte, com Socorro Lima. O Dia do Mundial do Rock contará comemorações na Red Dog, com Mobydick, Montgomery e Bloody Dragon, e no Whiskritório Pub, com Iron Slave, Dijoe, Simioides e FreakOut. Para os amantes do samba e do pagode, tem o Love Samba, com Suel, e "O Pagode Taí Vai Quem Quer", com Samba Preto no Branco, Mesa Doze e Daquele Jeito. No Teatro Riachuelo, tem show da Banda Grafith no sábado (12) e o espetáculo infantil Maria Clara e JP no domingo (13). A comédia "Radojka", com as atrizes Fabiana Karla e Tania Bondezan, é a opção no Teatro Alberto Maranhão. 📳 Participe do canal do g1 RN no WhatsApp O g1 reuniu mais dicas culturais disponíveis a partir desta quinta-feira (10) até segunda-feira (14). Veja abaixo: Quinta-feira (10) Forró no Centro Local: Centro de Turismo de Natal Horário: 20h Ingressos: a partir de R$ 15 (clique AQUI) Sexta-feira (11) Arraiá de Cumpade Anchieta - Ferro na Boneca, Socorro Lima e Pedro e Erick Local: Tábua de Carne (Via Costeira) Horário: 20h Ingressos: a partir de R$ 120 (clique AQUI) Radojka - Uma comédia friamente calculada | Fabiana Karla e Tania Bondezan Local: Teatro Alberto Maranhão (Ribeira) Horário: 20h (tem sessões no sábado e no domingo) Ingressos: a partir de R$ 25 (clique AQUI) Davi Villa Real - TCC: Terapia da Comédia Comportamental Local: Natal Comedy Club Horário: 20h Ingressos: a partir de R$ 30 (clique AQUI) Cinnamons na Black Sheep Local: Black Sheep (Candelária) Horário: 19h Ingressos: a partir de R$ 15 (clique AQUI) Gabriel Lima e Melissa Farias no Afonso Local: Afonso Pub (Petrópolis) Horário: 21h Ingressos: a partir de R$ 40 (clique AQUI) Forró do Japa e Hérica A Dama no Rastapé Local: Rastapé Casa de Forró (Ponta Negra) Horário: 22h Ingressos: a partir de R$ 15 (vendas na bilheteria) Sábado (12) Encontro Marcado - Banda Grafith e Rafinha Local: Teatro Riachuelo Horário: 21h Ingressos: a partir de R$ 100 (clique AQUI) Banda Grafith arrasta multidão no carnaval de Muriú Love Samba - Suel, Kevin Ndjana e Fernandinho Local: Cervejaria Oktos (Via Costeira) Horário: 15h Ingressos: a partir de R$ 45 (clique AQUI) Suel faz show em Natal neste sábado @gmaiaphotos Arraiá Natá - Socorro Lima, Amanda e Ruama, Mônego e Chico Forrozeiro Local: Partage Norte Shopping Horário: 16h Ingressos: esgotados O Pagode Taí Vai Quem Quer - Samba Preto no Branco, Mesa Doze e Daquele Jeito Local: Centro de Turismo de Natal Horário: 18h Ingressos: a partir de R$ 60 (clique AQUI) José Orlando no Trapiá Local: Trapiá (Avenida Praia de Ponta Negra) Horário: 18h Ingressos: a partir de R$ 200 (mesa) (clique AQUI) Dia Mundial do Rock na Red Dog - Mobydick, Montgomery e Bloody Dragon Local: Red Dog Pub (Ponta Negra) Horário: 20h Ingressos: a partir de R$ 20 (clique AQUI) Banda Mobydick comanda festa para comemorar Dia Mundial do Rock Divulgação Arianna Nutt - De Repente 40 Local: Natal Comedy Club Horário: 20h Ingressos: a partir de R$ 120 (clique AQUI) Banda A Loba no Rastapé Local: Rastapé Casa de Forró (Ponta Negra) Horário: 22h Ingressos: a partir de R$ 20 (vendas na bilheteria) Socorro Lima no Buraco da Catita Local: Buraco da Catita Horário: 22h Ingressos: a partir de R$ 40 (clique AQUI) Dia Mundial do Rock Festival - Iron Slave, Dijoe, Simioides e FreakOut Local: Whiskritório Pub (Capim Macio) Horário: 20h Ingressos: a partir de R$ 30 (clique AQUI) Domingo (13) Maria Clara e JP Local: Teatro Riachuelo Horário: 15h Ingressos: a partir de R$ 60 (clique AQUI) Dia Mundial do Rock na Black Sheep - Jack Black, Side Control e The Black Wizards Local: Black Sheep (Candelária) Horário: 13h Ingressos: a partir de R$ 20 (clique AQUI) Segunda-feira (14) Segunda de Vagabundo Local: Rua Pereira Simões , 43 B, Rocas Horário: 20h Ingressos: entrada gratuitasource https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/o-que-fazer-em-natal-e-regiao/noticia/2025/07/10/fabiana-karla-ferro-na-boneca-grafith-e-suel-veja-agenda-cultural-do-fim-de-semana-em-natal.ghtml