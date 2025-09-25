Jorge e Mateus, Belo e Dorgival Dantas: veja agenda cultural do fim de semana em Natal
Encontro das Sanfonas reúne Waldonys, Flávio José e Dorgival Dantas no Teatro Riachuelo Divulgação Natal terá um fim de semana movimentado com shows e festivais em diferentes palcos da cidade. Entre os destaques está a turnê comemorativa de 20 anos da dupla Jorge e Mateus, que se apresenta neste sábado (27) na Arena das Dunas, ao lado de Belo, Zé Vaqueiro e Pedro Libe. No mesmo dia, o Teatro Riachuelo sedia o Festival Ponto de Ebulição, que mistura jazz, samba e house music, e no domingo (28), tem o "Encontro das Sanfonas", reunindo Dorgival Dantas, Waldonys e Flávio José pela primeira vez no mesmo palco em Natal. A agenda também traz a gravação do DVD Pegação de Luxo, onde Guga Playboy recebe Kelvy Pablo, Kaká Grafith, Romin Mata e Briola, na quinta-feira (25). A cantora potiguar Simona Talma celebra 25 anos de carreira no Teatro Alberto Maranhão, na sexta-feira (26). E o cantor e compositor Thiago Brado desembarca no Teatro Riachuelo para uma noite de louvor, emoção e memórias, com sucessos do projeto "Clássicos da Igreja". 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp O g1 reuniu dicas culturais disponíveis a partir desta quinta-feira (25) até segunda-feira (29). Veja abaixo: Quinta-feira (25) Quinta Que Te Quero Samba - com Batuque de um Povo Local: Rua Coronel Cascudo 130, Cidade Alta (Bar da Nazaré) Horário: 19h Ingressos: entrada gratuita Gravação DVD Pegação de Luxo - Guga Playboy recebe Kelvy Pablo, Kaká Grafith, Romin Mata e Briola Local: Malca Club Horário: 20h Ingressos: a partir de R$ 45 (clique AQUI) Sexta-feira (26) Thiago Brado Local: Teatro Riachuelo Horário: 20h Ingressos: a partir de R$ 100 (clique AQUI) O cantor e compositor Thiago Brado desembarca no Teatro Riachuelo para uma noite inesquecível de louvor, emoção e memórias Divulgação Aniversário Casa do Goiamum - O Rei das Antigas, Rômulo Santaray e As Estrelas Local: Casa do Goiamum Horário: 18h Ingressos: a partir de R$ 45 (clique AQUI) Prévia Jorge & Mateus no Afonso - Forró dos 3, Valber Fernandes, Aleff e Ronny Vanucci Local: Afonso Pub Horário: 21h Ingressos: a partir de R$ 40 (clique AQUI) Plana Club e Nananá O Djabo na Black Sheep Local: Black Sheep (Candelária) Horário: 23h Ingressos: a partir de R$ 15 (clique AQUI) Simona Talma - 25 anos de carreira Local: Teatro Alberto Maranhão Horário: 20h Ingressos: gratuitos (clique AQUI) Simona Talma celebra 25 anos de carreira Mylena Sousa Mojo Blues Band e Memória do Elefante no Wesley's Bar Local: Wesley's Bar Horário: 21h Ingressos: a partir de R$ 15 (clique AQUI) Sábado (27) Jorge & Mateus 20 anos - Jorge e Mateus, Belo, Zé Vaqueiro e Pedro Libe Local: Casa de Apostas Arena das Dunas Horário: 20h Ingressos: a partir de R$ 140 (clique AQUI) Jorge e Mateus arrepiam Barretos com festival de hits antes da pausa Festival Ponto de Ebulição - Sâmela Ramos, Tânia Maria, Rosa Passos e Leny Andrade, Will Barros, Edja Alvess, Analuh Soares e Taj Ma House Local: Teatro Riachuelo Horário: 18h Ingressos: gratuitos (clique AQUI) Festival de Sorvetes - Bisteca e Bochechinha Local: Espaço América Mall (Avenida Rodrigues Alves) Horário: 13h Ingressos: a partir de R$ 55 (clique AQUI) Tardezinha 294 - Pagode do Coxa Local: 294 Bar (Avenida Deodoro) Horário: 17h Ingressos: a partir de R$ 30 (clique AQUI) The Black Wizards - Tributo a Black Sabbath Local: Cervejaria Black Sheep (Candelária) Horário: 19h Ingressos: a partir de R$ 15 (clique AQUI) Eros Prado - Pagode da Ofensa: A 5ª série venceu! Local: Natal Comedy Club Horário: 20h Ingressos: a partir de R$ 50 (clique AQUI) Domingo (28) Encontro das Sanfonas - Dorgival Dantas, Waldonys e Flávio José Local: Teatro Riachuelo Horário: 20h Ingressos: a partir de R$ 120 (clique AQUI) Cidade do Forró: conheça a vila construída por Dorgival Dantas no interior do RN Segunda-feira (29) Segunda de Vagabundo Local: Rua Pereira Simões , 43 B, Rocas Horário: 20h Ingressos: entrada gratuita
