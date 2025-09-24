Patu perde Maria Luzia de Moura, a matriarca e eterna "Maria de Braz"





Faleceu na madrugada desta quarta-feira, aos 96 anos, a senhora Maria Luzia de Moura, natural de Patu, interior do Rio Grande do Norte. Esposa de Braz Moura, ela construiu uma trajetória marcada pelo amor, pela fé e pela dedicação incansável à família e à sua terra natal.

Dona Maria Luzia é considerada a matriarca, pois, com seu espírito bondoso, liderou, junto com o esposo, Braz Cirino de Moura, uma numerosa família. Após a morte da primeira esposa de Braz, Maria assumiu o cuidado dos filhos do casamento anterior: Edite, Edmilson, Edmundo, Rita e o atual prefeito de Patu, Dr. Ednardo Moura.

Da união com Braz nasceram Ivo Cirino de Moura, Pastor, empresário e bacharel em Direito; Ivone; Ivan; Paulo Ivécio; Ivonice; Ivoneide (in memoriam); Ivonilde, empresária; Ivaci; Ivanuzia; Iverlúcia, servidora pública; e Ivaedson (informação retirada do Livro de Braz Moura).

“Maria de Braz”, como era carinhosamente conhecida, assumiu cedo a tarefa de cuidar de toda a família, sendo, inclusive, avó do médico e editor de Saúde do Diário Potiguar, Dr. Willen Moura. Deixa um legado de valores sólidos, respeito ao próximo e compromisso com a comunidade.

Ao longo de quase um século de vida, foi testemunha de transformações históricas em Patu e sempre se destacou pelo cuidado com os seus e pela presença ativa na vida familiar. Sua memória permanecerá como exemplo de força, ternura e resiliência.

O falecimento de Maria Luzia de Moura representa não apenas uma perda para os familiares, mas também para todos os que conviveram com sua generosidade e espírito de acolhimento.

O velório e sepultamento ocorrerão na Grande Natal e ficarão restritos ao núcleo familiar, amigos e membros da comunidade que desejarem prestar as últimas homenagens. A cerimônia acontecerá no Centro de Velório São José, Capela I, em Natal, Rio Grande do Norte, a partir das 12h desta quarta-feira (24).