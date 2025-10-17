Conheça família do interior do RN que tem 11 irmãos com nome 'Max'
Uma família da zona rural de Assú, cidade distante cerca de 215 km de Natal, viralizou nas redes sociais ao contar, em vídeo, um fato curioso: a história de 11 irmãos que possuem o prefixo "Max" nos nomes. O vídeo publicado por Maxson Rodrigues, de 24 anos, um dos irmãos, rendeu mais de 10 milhões de visualizações apenas em uma rede social até esta sexta-feira (17). Nele, Maxson reuniu os pais - Milton Nunes, de 69 anos, e Josilene Rodrigues, de 63 - e todos os irmãos para se apresentarem durante uma festa em família. "Essa ideia já estava na minha mente há algum tempo. Porém, como a família é grande, é meio difícil juntar todos. Aí aproveitei que estávamos todos juntos pra comemorar o aniversário do meu pai", contou Maxson ao g1. "Eu até esperava que fosse viralizar, mas, da forma que foi não imaginava não, não vou mentir", completou. Os irmãos são: Maxsuila, de 44 anos Maxsuilton, de 42 Maxsuel, de 40 Maxsuely, de 37 Maxsuelton, de 34 Maxsuilma, de 31 Maxsuênia, de 30 Maxsilânia, de 27 Maxwelma, de 25 Maxson Milker, de 24 Max Wender, de 22 Família de Max ganhou fama após vídeo viralizar nas redes sociais Reprodução/Redes sociais Como tudo começou Essa história começou quando o patriarca da família, Milton Nunes, quis dar um nome diferente para a primeira filha. O nome pensado era Micilene, mas, já no cartório, ele descobriu que esse nome não era tão original assim. "Ele saiu de casa com um nome em mente: Micilene. Nunca tinha passado pela cabeça dele colocar 'Max', só que aí ao chegar lá, percebeu que já tinha o nome Micilene, aí ele resolveu criar. Veio na mente dele o Max e ele criou o nome Maxsuila", contou Maxson. Depois de dar nome à primeira filha, o pai decidiu manter a originalidade e nomear os demais filhos todos com o mesmo prefixo. E isso não foi problema também para a esposa, que gostou da ideia. "A ideia foi do meu pai, mas contou com o apoio da minha mãe. Ela sempre apoiou desde o início", contou Maxson. Família Max reunida: pai, mãe e os 11 filhos Arquivo pessoal 'Família Pro Max' Maxson contou que os filhos sempre gostaram dos nomes que receberam dos pais e do vínculo que isso gerou na família. "Todos nós amamos nossos nomes e nos divertimos muito com os comentários que surgem a todo instante, com a curiosidade das pessoas em saber como surgiu a família", contou. Segundo Maxson, amigos e conhecidos da família também se divertem com os nomes. Ele garante ainda que os irmãos nunca foram alvos de comentários maldosos por esse motivo. "As pessoas gostam e brincam muito. Recebemos diversos apelidos, como 'Família Pro Max', entre outros. Porém, a gente sempre leva na esportiva e é sempre bom sorrir com os comentários", falou. Os pais de Maxson são aposentados hoje em dia, mas a mãe permanece vendendo frutas e verduras em uma banca na feira livre em Assú. "Inclusive foi de lá que saiu nosso sustento durante muito tempo", lembrou Maxson. Hoje a família mora na comunidade Baviera, que fica a cerca de 5 minutos da zona urbana de Assú. Nenhum neto 'Max' Um fato curioso é que apesar dos 11 filhos levarem o nome de Max, nenhum dos 20 netos ganhou o prefixo que marcou a família. "Infelizmente nenhum dos filhos seguiu com a tradição. Todos com nomes considerados 'normais'. Ele [o pai] gostaria [de manter o Max], porém a vontade dele não foi atendida", contou Maxson, que é o único dos irmãos que não teve filhos até o momento. "Então, ainda há alguma chance de seguir essa tradição", garantiu.
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/10/17/conheca-familia-do-interior-do-rn-que-tem-11-irmaos-com-nome-max.ghtml