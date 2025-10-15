Morre ex-primeira-dama de Patu, Nelita Solano, Prefeitura decreta LUTO

É com profunda tristeza que a cidade de Patu recebeu a notícia do falecimento de Nelita Solano, ex-primeira-dama do município. Reconhecida por sua dedicação à comunidade e pelo compromisso com causas sociais, Nelita deixou uma marca inesquecível na vida de todos que tiveram o privilégio de conhecê-la.
Conhecida por sua alegria, força e resiliência, ela enfrentou com coragem as batalhas contra a depressão, inspirando muitos com seu sorriso e capacidade de iluminar a vida daqueles ao seu redor. Recentemente, amigos tiveram a oportunidade de conversar com ela, recordando sua vitalidade e energia mesmo nos momentos difíceis.
É com profundo pesar que recebo a notícia do falecimento de Nelita Solano Vale, Ex-Primeira Dama do nosso município e secretária de assistência social.
Uma mulher admirável, que dedicou sua vida ao cuidado com o próximo, à solidariedade e às causas sociais de Patu.
Neste momento de dor, expresso meus sinceros sentimentos ao Ex-Prefeito Possidônio Queiroga, ao Vereador Thales, ao Secretário de Governo Thacio, ao ex-vereador Thiago, ao seu irmão e ex-prefeito Lair Solano e a todos os familiares e amigos que sofrem com sua partida.
Em reconhecimento à sua trajetória e aos relevantes serviços prestados à nossa cidade, como Prefeito de Patu, decretei Luto Oficial de três dias, conforme o Decreto nº 053/2025.
Que Deus conforte o coração de todos e receba Dona Nelita com a paz e a luz que ela tanto espalhou por onde passou.