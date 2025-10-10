Marquise desaba e mata trabalhador na Zona Norte de Natal
Homem morreu ao ser atingido por marquise em Natal Um homem morreu após ser atingido por uma marquise que desabou sobre ele em Natal. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (10) no bairro Pajuçara, na Zona Norte da capital potiguar. O caso aconteceu por volta das 8h em uma casa na Rua Açude de Ouro Branco. A vítima morreu ainda no local, antes de receber socorro médico. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Segundo a polícia, duas pessoas trabalhavam há três dias na reforma da laje que cobria parte da calçada da residência. Marquise caiu e atingiu trabalhador durante obra na Zona Norte de Natal Pedro Trindade/Inter TV Cabugi Nesta sexta, quando a vítima chegou à obra, a estrutura caiu e atingiu a cabeça dela. A suspeita é de o homem teve um traumatismo craniano. O outro trabalhador, que estava na frente do portão do imóvel, não foi atingido. O Corpo de Bombeiros foi acionado ao local, mas constatou o óbito. O corpo foi recolhido pela Polícia Científica para passar por exames necroscópicos e o caso será investigado pela Polícia Civil. Homem morreu ao ser atingido por laje na Zona Norte de Natal Pedro Trindade/Inter TV Cabugi Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/10/10/desabamento-morte-natal.ghtml