Investigações revelam movimentações milionárias em empresas suspeitas de lavagem e sonegação
Polícia investiga grupo por sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no RN Uma operação deflagrada pela Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (7) investiga um grupo suspeito de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro praticados por meio de empresas de fachada e movimentações financeiras fraudulentas no Rio Grande do Norte. De acordo com as investigações, o grupo investigado mantinha um "elaborado esquema de sonegação fiscal" há mais de 10 anos, utilizando empresas fictícias, fraudes contratuais e pessoas interpostas para ocultar a origem e o destino de recursos ilícitos. Somente entre 2021 e 2024, as movimentações financeiras suspeitas ultrapassaram R$ 25 milhões, beneficiando diretamente os principais operadores do esquema. Pelo menos parte das empresas seria ligada ao ramo de reciclagem de papel. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em estabelecimentos comerciais e residências em Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Caicó. Policiais cumprem mandados em investigação sobre uso de empresas fantasmas para lavagem de dinheiro e sonegação no RN Reprodução/Polícia Civil A operação foi comandada pelo Departamento de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Deccor-LD), através da Delegacia Especializada de Investigação de Crimes contra a Ordem Tributária (Deicot), com o apoio de outras divisões da Polícia Civil e da Secretaria Estadual de Tributação (Sefaz). O nome da operação, "Paper Companies" (em tradução livre do inglês, "Empresas de Papel"), faz referência ao uso de empresas fantasmas criadas para emitir notas fiscais falsas e movimentar valores indevidos. As investigações prosseguem com o objetivo de aprofundar a análise das movimentações financeiras e identificar todos os envolvidos na estrutura criminosa. Em breve mais informações.
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/11/07/operacao-paper-companies-lavagem-de-dinheiro-e-sonegacao-rn.ghtml