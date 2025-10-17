Novo vídeo mostra criminoso perseguindo empresário assassinado no interior do RN
Video mostra perseguição de criminoso a empresário assassinado em São Miguel, RN Um novo vídeo de câmera de segurança divulgado registrou o atentado a tiros que resultou na morte de três pessoas no fim da tarde de quinta-feira (16) em São Miguel, no Alto Oeste potiguar. As imagens mostram o momento em que o empresário Isomar Cesário Soares, de 51 anos, sai correndo de dentro da loja de carros dele para fugir dos criminosos e cai do outro lado da rua, próximo a um poste. Um dos assassinos corre em direção a ele e atira à queima roupa contra a vítima. Na filmagem, também é possível ver o momento em que o jovem Miquéias Oliveira de Carvalho, de 19 anos, corre na calçada da loja de veículos após ser atingido por uma bala perdida. Empresário saiu correndo de loja de carro e caiu próximo a poste. Criminoso foi até ele e atirou mais vezes Reprodução Segundos depois, um policial à paisana que era amigo do empresário (vestindo uma camiseta vermelha), sai de dentro da loja, e troca tiros com o criminoso. Ele já havia baleado outro suspeito, Paulo José Santos Monteiro, que morreu dentro da loja. O segundo suspeito voltou correndo para dentro da loja, pegou a moto com que chegou ao local e fugiu, aparentemente sem ferimentos. Os mortos no crime são: Isomar Cesário Soares, de 51 anos, empresário apontado pela polícia como alvo do crime, foi alvejado por vários disparos, chegou a ser socorrido ao hospital da cidade, mas não resistiu. Paulo José Santos Monteiro, 32 anos, apontado como um dos executores do empresário, baleado por um policial que presenciou o crime. Miquéias Oliveira de Carvalho, 19 anos, jovem aprendiz de uma empresa de telecomunicações que foi atingido por bala perdida. Veja momento em que os criminosos chegaram à loja: Três pessoas morrem em troca de tiros no Alto Oeste potiguar Outro vídeo mostra dois homens chegando a uma concessionária de veículos em uma motocicleta. O passageiro desce armado e caminha em direção ao empresário dono da concessionária, que estava sentado em uma mesa e correu ao perceber a arma. O piloto da moto também saca uma arma e os criminosos atiram contra o empresário. O policial à paisana que estava sentado na mesma mesa que o empresário se afasta, se resguarda entre os carros e atira contra um dos criminosos, que cai no chão. Crime aconteceu em loja de carros em São Miguel, no Alto Oeste potiguar Reprodução Outro vídeo mostra o momento em que o jovem Miquéias, que estava em um carro preto do lado de fora da concessionária, sai do veículo correndo. Ele morreu ainda no local. Segundo a polícia, o rapaz foi atingido por uma bala perdida. Empresário Isomar Cesário Soares, de 51 anos, foi morto a tiros em São Miguel, RN Redes sociais Investigação O caso é investigado pela Delegacia da Polícia Civil de São Miguel, que trata o caso como execução. Segundo o delegado, o empresário não tinha antecedentes criminais. "Até o momento não se sabe a motivação do crime, já que o empresário era bem quisto na cidade, mas os criminosos vieram para executar ele" afirmou o delegado Jonaildo Cândido. Uma das armas, uma pistola .40, foi apreendida pela polícia. Policiais também realizaram diligências na região, mas nenhum suspeito foi preso. Miquéias Oliveira de Carvalho, de 19 anos, foi atingido por bala perdida durante atentado em São Miguel, RN Reprodução/Redes sociais
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/10/17/video-perseguicao-empresario-atentado-sao-miguel.ghtml