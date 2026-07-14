Acordar com dor de cabeça e tontura não deve virar rotina: o sinal de pressão que precisa ser medido em casa



Acordar frequentemente com dor de cabeça e tontura pode parecer algo simples, mas quando se torna rotina merece atenção. Esses sintomas podem estar ligados a fatores como noites mal dormidas, desidratação ou jejum prolongado. No entanto, quando se repetem, podem indicar um problema silencioso: a pressão alta, que muitas vezes não apresenta sinais evidentes e só é identificada por meio da medição correta.

A hipertensão não deve ser diagnosticada apenas pela presença de dor de cabeça ou tontura, mas esses sintomas podem surgir em momentos de picos de pressão. Pessoas com histórico familiar, obesidade, diabetes, estresse frequente ou uso irregular de medicamentos estão mais suscetíveis a esses episódios. Segundo o CDC, a pressão alta pode afetar órgãos vitais como coração, cérebro, rins e olhos, mesmo sem apresentar sintomas claros.

Por isso, medir a pressão em casa é uma prática essencial para acompanhar possíveis alterações que passam despercebidas no dia a dia. Esse hábito permite identificar padrões e mudanças repetidas com mais precisão, ajudando na prevenção de complicações cardiovasculares e garantindo maior controle sobre a saúde.