Flávio diz que Moraes tenta interferir nas eleições ao suspender visitas a Bolsonaro

O senador Flávio Bolsonaro criticou a decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender visitas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Para ele, a medida representa uma tentativa de interferência no processo eleitoral, já que Bolsonaro está em campanha e a restrição poderia impactar sua articulação política. Flávio afirmou que considera a decisão desproporcional e prejudicial à democracia.

Segundo o senador, a suspensão das visitas não apenas afeta Bolsonaro, mas também limita o direito de apoiadores e aliados de manter contato com o ex-presidente. Ele argumentou que a medida cria um ambiente de insegurança jurídica e reforça a percepção de perseguição política. Flávio destacou que, em sua visão, decisões judiciais não deveriam influenciar diretamente o cenário eleitoral.

O episódio reacendeu o debate sobre o papel do Judiciário nas eleições e a relação entre os poderes. Enquanto aliados de Bolsonaro veem a decisão como uma ingerência indevida, defensores da medida afirmam que ela é necessária para garantir a ordem e o cumprimento das investigações em curso. A polêmica evidencia mais uma vez a tensão entre diferentes instituições e atores políticos no país.