SALVANDO VIDAS: Liga Contra o Câncer celebra 77 anos com foco em ampliação do cuidado

Principal referência em oncologia no Rio Grande do Norte, a Liga Norte Riograndense Contra o Câncer chega aos 77 anos nesta sexta-feira (17) com o foco na ampliação da sua rede de cuidados para chegar a cada vez mais pessoas. Ao longo de quase oito décadas, a instituição expandiu sua atuação, diversificou serviços e fortaleceu sua presença na assistência, no ensino, na pesquisa e na prevenção e atualmente é responsável por 65% da demanda oncológica do estado, sendo 70% dos pacientes provenientes do Sistema Único de Saúde (SUS).





Nos últimos dois anos, esse processo de expansão ganhou ainda mais intensidade com a inauguração de três novas unidades: o Centro de Diagnóstico e Ensino do Seridó, em Currais Novos, a Unidade de Oncologia Pediátrica, em Natal, e o Centro de Diagnóstico e Ensino do Vale do Açu, no Vale do Açu. Para os próximos anos está prevista também a abertura da nova unidade de Parnamirim.





"Depois de mais de sete décadas construindo uma trajetória marcada pela credibilidade, pela filantropia e pelo compromisso com a vida, a instituição entra em um novo ciclo: um tempo de expansão, inovação e fortalecimento da nossa capacidade de transformar vidas", afirma a médica Karla Emerenciano, diretora-geral executiva da instituição.





Único Centro de Alta Complexidade em Oncologia do RN, oferecendo um cuidado integral desde o diagnóstico até os cuidados paliativos, se necessários, garantindo um tratamento moderno e humanizado. “Somos uma organização que integra assistência, ensino, pesquisa e inovação, atendendo majoritariamente pacientes do SUS, sem abrir mão da excelência técnica e do cuidado humanizado. Esse equilíbrio entre alta complexidade, acessibilidade e compromisso social é o que torna a Liga uma instituição singular”, explica a médica.





Trabalhando de forma estratégica com a missão da instituição, as áreas de ensino, pesquisa e inovação também se consolidam entre as instituições de maior relevância do país, contribuindo com a formação de centenas de profissionais por ano, colaborando com o desenvolvimento de novas terapias e incorporando as novas tecnologias no cuidado oncológico. O Centro de Pesquisa Clínica ocupa a 6ª posição no ranking da Anvisa entre os principais centros brasileiros, enquanto projetos incubados pelo Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação figuram entre as startups mais promissoras do setor.





"Para o futuro, projetamos uma Liga cada vez mais sustentável, inovadora e integrada, capaz de levar assistência de excelência para mais regiões do Rio Grande do Norte, reduzindo desigualdades no acesso ao diagnóstico e ao tratamento do câncer, formando profissionais, produzindo ciência e inspirando outras instituições do país", conclui Karla Emerenciano.





A data será celebrada de forma simbólica em cada unidade, com missas e música. Além disso, durante o mês de julho também serão comemorados os 20 anos do Hospital de Oncologia do Seridó, em Caicó, e os dois anos do Centro de Diagnóstico e Ensino do Seridó. A programação conta com participações no calendário de eventos da Festa de Sant’Ana e um mutirão de punções para diagnóstico do câncer de tireoide.