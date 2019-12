Consumidores potiguares lotam comércio da cidade em busca de presentes às vésperas do Natal

No Brasil, cerca de 13 milhões vão às compras de última hora, diz pesquisa da CNDL









Dezembro é um mês marcado por intensa movimentação durante no comércio potiguar. O período de fim de ano significa para os lojistas crescimento do faturamento nas vendas, principalmente quando o assunto é o presente. Alguns itens tradicionais se destacam na procura, ainda que neste ano o consumidor tenha gastos mais limitados.





De acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL), em todo o país cerca 13,2 milhões de pessoas devem deixar as aquisições de Natal e Ano Novo para os últimos dias antecedentes às comemorações. A CDL Natal aponta que o crescimento esperado para as vendas natalinas é de 3,5% em relação ao ano passado, tanto na capital potiguar quanto na região metropolitana.





Conforme o levantamento da CNDL, para 48% dos entrevistados o principal motivo para postergar as compras é a expectativa por promoções. A gerente de loja da Pratas Art, marca especializada em joias de prata, aponta que nesse período a maior procura tem sido pelas opções de presentes mais em conta, para presentes de amigo secreto, por exemplo. “Os preços da Pratas Art variam, é possível encontrar desde as joias com valores maiores aos mimos mais baratos. Nesse fim de ano, a maior procura tem sido pelas famosas ‘lembrancinhas’, que custam a partir de R$16”, explica Magaly Paula.





Um estudo do Departamento de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos da Fecomércio RN explica por que isso acontece. De acordo com o órgão o preço dos produtos e os descontos estão entre os primeiros fatores influenciadores de compra mencionados. Além disso, os maiores presenteados serão os filhos, mães, cônjuges e pais, que podem ser agraciados com itens tradicionais, como as joias e acessórios, que também combinam com a modalidade de auto presente, para composição de looks para as festividades.





Além das lojas Pratas Art, a marca abriu recentemente a Libellule Pratas, localizada no Partage Norte Shopping, que dispõe de produtos e presentes também para orçamentos mais limitados a partir de R$14. “Temos recebido uma movimentação bastante satisfatória justamente por essa grande demanda pelos presentes. As peças da marca são compostas por um design que aposta no charme e delicadeza, sem abrir mão da força feminina, perfeitas para presentear nos amigos secretos tão recorrentes”, comenta o diretor comercial da Libellule Pratas, Rodrigo Fávaro.





Libellule Pratas

1° Piso do Partage Norte Shopping





Pratas Art

1° piso do Midway Mall





Galeria Barão do Rio Branco