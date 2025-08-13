Servidor da STTU é exonerado após denúncias de assédio em Natal
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Natal (STTU) Francielly Medeiros/Inter TV Cabugi A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (STTU) de Natal confirmou que recebeu denúncias de assédio envolvendo um servidor da pasta na tarde da sexta-feira (8). Segundo nota enviada pela secretaria, o funcionário foi afastado imediatamente durante a apuração dos fatos, que resultou na exoneração dele. A medida já foi publicada no Diário Oficial do Município. De acordo com a STTU, as vítimas estão recebendo assistência do órgão e foram encaminhadas para acompanhamento no Centro de Referência Elisabeth Nasser. A gestão municipal informou que um relatório está sendo elaborado para ser encaminhado às autoridades competentes. As investigações seguem em andamento.
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/08/13/servidor-da-sttu-e-exonerado-apos-denuncias-de-assedio-em-natal.ghtml