Operação prende suspeitos de tráfico de drogas que intimidavam moradores de Baía Formosa
MP e PM realizam operação contra grupo de tráfico em Baía Formosa MPRN Mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos, nesta sexta (15), contra pelo menos dez suspeitos de integrarem um grupo investigado por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de armas em Baía Formosa, litoral do Rio Grande do Norte. Armas, drogas e celulares foram apreendidos durante a operação. Segundo o MPRN, o grupo monitorava a movimentação da Polícia Militar e da Polícia Civil e impunha medo à população para manter o tráfico de drogas na cidade. As investigações apontam que os criminosos operavam de suas casas, recebendo clientes e armazenando drogas e armas. LEIA TAMBÉM Mais de 100 munições são apreendidas em operação contra tráfico de drogas no litoral do RN Um dos investigados era identificado como líder da organização. Outros ocupavam cargos de comando e disciplina, fiscalizando as atividades do grupo e punindo moradores que descumprissem as ordens. Mensagens e áudios encontrados indicam negociações de maconha, crack e cocaína, além da posse e distribuição de pistolas e munições. De acordo com o Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), durante a ação, também houve prisões em flagrante por posse de drogas encontradas enterradas na residência de um dos alvos. Outros dois investigados já estavam detidos no sistema prisional. A operação contou com dois promotores de Justiça, 15 servidores do MPRN e 64 policiais militares. Foram apreendidos armas, drogas, dinheiro, cartões de crédito e celulares. O material será analisado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) para identificar outros envolvidos e possíveis novos crimes. A operação Kraken é um desdobramento da ação Leviatã, realizada pelo MPRN em dezembro do ano passado. De acordo com o órgão, o nome faz referência ao Kraken, monstro marinho da mitologia nórdica, simbolizando o grupo criminoso que atuava em Baía Formosa.
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/08/15/operacao-prende-suspeitos-de-trafico-de-drogas-que-intimidavam-moradores-de-baia-formosa.ghtml