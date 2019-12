Homem é baleado em bar na Comunidade da Maísa, zona rural de Mossoró.

Uma ocorrência de disparos de arma de fogo com vítima ferida no local, foi registrada pela Polícia Militar, por volta de 01h30min desta madrugada de domingo 15 de dezembro de 2019, na Comunidade da Maísa, as margens da BR 304 sentido Fortaleza, na zona rural de Mossoró no Oeste Potiguar.



Segundo a PM a vítima identificada como Antônio Rafael Vale Nascimento, foi alvejado com tiros nas pernas e socorrido inicialmente pela Ambulância da comunidade e depois já na BR transferido para uma unidade de suporte avançado (Alfa) do Samu e conduzido ao Hospital Regional Tarcísio Maia em Mossoró.

A Polícia Militar não soube informar sobre a motivação do atentado nem tão pouco, quem teria atirado na vítima, apenas informou que Antônio Rafael estava em um bar naquela localidade, quando recebeu os disparos. O suspeito fugiu sem ser identificado pela PM. Violência...

Fim da Linha