Número de condutores embriagados aumenta nas festas de fim de ano

De acordo com o artigo 165 do CTB , o condutor flagrado dirigindo sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência comete uma infração gravíssima, com um valor de multa que pode ser multiplicado por 10. As penalidades foram ainda aumentadas em 2018, com as alterações na Lei Seca , que passou a prever pena de reclusão de cinco a oito anos, e suspensão ou proibição do direito de dirigir.