Quinta-feira de pancadas de chuvas no Nordeste

Quinta-feira (26) de pancadas de chuvas na região Nordeste

O Nordeste tem, nesta quinta-feira (26), tempo nublado com pancadas de chuva no Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Bahia. Em Alagoas e Sergipe, há apenas a possiblidade de chuvas, e no Rio Grande do Norte e demais áreas, tempo nublado sem chuvas.





Os termômetros têm mínima de 15°C, e máxima de 40°C. Já a umidade relativa do ar varia de 20% a 95%.





As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET





Por Ricardo Ribeiro