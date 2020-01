ABIH garante presença do RN na feira de Turismo da Holanda

Às vésperas da VakantieBeurs 2020, uma das maiores feiras de turismo da Europa, realizada na cidade de Utrech, na Holanda, de 15 a 19 de janeiro, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio Grande do Norte (ABIH-RN), através de um convênio com as prefeituras de Natal, Maxaranguape e Tibau do Sul, garantiu a presença do Rio Grande do Norte.



O destino não poderia ficar de fora da edição da VakantieBeurs 2020, diante do voo charter Amsterdã-Natal, da Coredon que está em operação. O voo começou a ser operado em novembro de 2019, e até agora já foram registrados 10 voos, sendo 4 em Novembro, 5 em Dezembro, e 1 em Janeiro, com quase 1.800 turistas na capital potiguar, representando nesses dois meses de operação, o aumento de quase três vezes o número de turistas holandeses que vieram ao Rio Grande do Norte no ano de 2018. O próximo voo está marcado para o dia 15 de janeiro.

O voo charter Natal – Amsterdam possui 1 frequência semanal, trazendo 180 passageiros a cada sete dias, e a previsão é que até abril de 2020, o voo traga cerca de 5 mil holandeses para o estado. Estima-se ainda que os turistas devem movimentar cerca de R$ 30 milhões na economia potiguar ao longo dos seis meses de operação do voo.

“É fundamental a participação do Rio Grande do Norte na feira de turismo de Utrecht, na Holanda, estamos participando pelo terceiro ano consecutivo , e dessa vez com estande próprio. O resultado dessa ação é a vinda de holandeses para o nosso estado, que não vinham antes, e só nos dois últimos meses o número desses turistas superam o triplo do que tivemos em todo o ano de 2018, comprovando-se, assim, que o trabalho nesse mercado europeu está nos trazendo resultados. Ir a feira esse ano é o esforço que estamos fazendo para tentar conseguir prorrogar esse voo por pelo menos mais uma temporada, e ir consolidando aos poucos a presença do RN nesse mercado. Vale destacar também o convênio que foi firmado entre a ABIH-RN e a prefeitura de Natal para o repasse à operadora Coredon de algo em torno de 100 mil dólares no sentido de aprimorar as ações de fomento ao voo e com isso ele possa ter continuidade. Não é fácil, um mercado novo, mas estamos fazendo nosso trabalho em prol do crescimento da atividade turística no Rio Grande do Norte.” destacou o presidente da ABIH-RN, José Odécio.







--