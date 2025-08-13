Nova temporada do Pod_Impactar é gravada durante o Conexão ODS, em Natal (RN)
Pod_Impactar Setima Filmes Gravado durante o Conexão ODS 2025, maior evento de sustentabilidade do Nordeste, realizado nos dias 07, 08 e 09 de agosto, em Natal (RN), o podcast mergulha nos bastidores do impacto positivo real no país. A proposta é ouvir quem está fazendo acontecer nos territórios e provocar reflexões sobre os caminhos possíveis para um desenvolvimento mais justo, regenerativo e consciente. Quem conduz as conversas é a comunicadora Mariana Marques, que imprime ao programa uma linguagem acessível para todos os públicos. “Eu acho que o Pod_Impactar é uma escola para todo mundo: para quem produz, participa, apresenta, assiste e dá entrevista. A gente fala de temas tão atuais, urgentes e importantes que me sinto privilegiada de estar envolvida nesse projeto. O futuro da humanidade depende do que a gente está fazendo e discutindo agora. Me sinto como se estivesse segurando uma lanterna no meio do escuro, com a chance de iluminar caminhos, de conversar com quem estuda, pensa e pratica soluções vitais para salvar o planeta. É muito sério, muito grande, muito importante. E eu sou muito grata pela oportunidade.”, afirma Mariana. Com uma escuta profunda e sensível, os episódios trazem à tona temas urgentes como transição energética justa, equidade racial, descentralização de investimentos, regeneração ambiental, nova economia e capital consciente. Participação especial: Maren Costa Entre os convidados, a temporada destaca a presença da americana Maren Costa, designer, ativista climática e uma das vozes mais potentes do movimento por justiça climática no setor privado. Ex-designer da Amazon, Maren discute o impacto do consumo desenfreado na crise climática e a urgência de repensar nossos hábitos diante da tecnologia e dos interesses corporativos. Ela compartilha sua experiência liderando um movimento interno por compromissos ambientais reais, aborda o papel do design para promover escolhas conscientes, e analisa os desafios do ativismo corporativo, o efeito ambíguo da inteligência artificial e a necessidade de incluir periferias e comunidades locais no debate climático. A temporada conta também com nomes como: Presley Vasconcelos, economista e criador de conteúdo; Ana Bavon, CEO e Head de Estratégia da B4People; Saulo Barreto, cofundador do The Human Project; Joaquim Melo, fundador do Banco Palmas; Natalia Tatanka, psicóloga e CEO do Giardino Buffet; Déa Mendonça, cofundadora da Amazon People; Raphael Frigerio, gerente de sustentabilidade da Riachuelo; Luis Meyer, diretor de ESG do Grupo Boticário; Nathalia Arcuri, CEO da Me Poupe!; Ticiana Rolim, fundadora e presidente da Somos Um; Cris Sultani, presidente do Instituto Beja; Fernanda Camargo, sócia fundadora da Wright Capital; Daniel Izzo, cofundador da Vox Capital; Silvânia de Deus, empreendedora de impacto no Ateliê da Sil; Francisco Vicente, co-CEO e sócio da Yunus Negócios Sociais Brasil. Cada episódio, com duração aproximada de 28 minutos, é dividido em dois blocos que trazem falas provocadoras, dados, experiências e caminhos possíveis para um novo modelo de sociedade. As entrevistas foram realizadas dentro de um estúdio montado no próprio evento, capturando a vibração do Conexão ODS para dentro do programa. “O Pod_Impactar foi criado para ser um espaço que conecta vozes e experiências reais na transformação social, econômica e ambiental do Brasil. Nosso compromisso é produzir conteúdo de qualidade, com entrevistas profundas e dados relevantes, que ajudem a entender e ampliar o impacto positivo. A Mariana Marques, com sua habilidade única de comunicar com simplicidade e sensibilidade, é fundamental para traduzir temas complexos de forma acessível. Nesta nova temporada, queremos provocar reflexões, inspirar ações e fortalecer a construção de um futuro mais justo e sustentável para todas as pessoas,” completa Rafael David, que roteiriza e dirige o programa. A nova temporada reforça o papel do Pod_Impactar como plataforma de escuta pública, parte de um movimento que conecta vozes plurais e trajetórias que estão repensando os usos do dinheiro, do poder e da informação. Para saber onde assistir o Pod_Impactar, acesse: https://ift.tt/2VDoKA1 solucoes/pod-impactar/
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/especial-publicitario/conexao-ods-rio-grande-do-norte/noticia/2025/08/13/nova-temporada-do-podimpactar-e-gravada-durante-o-conexao-ods-em-natal-rn.ghtml