Falta de saneamento favorece surgimento da “Salmonella”

O saneamento básico nos protege da exposição a micro-organismos como a “Salmonella”, bactéria responsável por intoxicação alimentar









Salmonelose é uma doença causada pela bactéria Salmonella e provoca náuseas, vômito, falta de apetite, cólica e diarreia. A professora Maria Tereza Pepe Razzolini, da Faculdade de Saúde Pública da USP, explica que a transmissão se dá pela água, alimentos contaminados e ambientes com muita precariedade sanitária, onde não há tratamento sanitário. “Se uma alface é irrigada com uma água contaminada, ela pode chegar ao consumidor contaminada com essa bactéria”, explica Maria Tereza.





A professora ressalta que não existem superbactérias Salmonella, mas já existem algumas com resistência aos antimicrobianos. Quanto mais resíduos de agrotóxicos na água, de fármacos, dentre eles os antimicrobianos, maior o risco de alteração do perfil dos micro-organismos, possibilitando o surgimento de cepas mais resistentes a antimicrobianos.





Por Jornal da USP | Editor Local Saúde: Willen Benigno de Oliveira Moura

source https://www.diariopotiguar.com/2020/01/falta-de-saneamento-favorece-surgimento.html