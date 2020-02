Mulher é morta com tiro na cabeça em assalto no interior do estado

Noite de terça feira 28 de janeiro de 2020, um assalto em um residência, onde um grupo de evangélicos se reuniam em oração, terminou com uma mulher baleada e morta. A ação criminosa aconteceu por volta das 20h20min na Rua José Toscano em frente a Praça do Ouro Negro no Bairro Aeroporto em Mossoró, região Oeste Potiguar.





De acordo com informações que foram repassadas pela Polícia Militar, dois criminosos de moto, chegaram na casa invadiram o imóvel e anunciaram o assalto. Após recolherem celulares das vítimas, um dos bandidos atirou na cabeça de Maria Míria Célia de Mendonça Souza sem que houvesse qualquer reação por parte da vítima.

Maria Miria, que tinha 44 anos, morreu na hora. Os dois criminosos, fugiram após o crime em sentido ignorado. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e passou a isolar a área do crime, para os procedimentos de perícia por parte da equipe do Itep.

O delegado de plantão, Dr. Leonardo Germano, que também responde pela homicídios, esteve com sua equipe no local, colhendo informações sobre o crime e falando aos jornalistas que estavam no local disse que a priore o caso será tratado como latrocínio (roubo seguido de morte)

Após os procedimentos de perícia, o corpo da dona de casa, foi recolhido e encaminhado para ser examinado pelo médico legista de plantão e depois liberado. Este é o nono assassinato registrado neste início do ano de 2020, em Mossoró.

Fim da Linha