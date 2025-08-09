9º Encontro Mulheres que Marcam – Um dia para transformar sua marca pessoal e liderança

Com o tema “O Real Valor da Sua Marca”, o maior movimento feminino do Nordeste reunirá mulheres de diversas áreas para um dia de conteúdo estratégico, conexões transformadoras e inspiração.
Serão horas intensas de palestras, treinamentos e networking qualificado, guiadas por especialistas que vão revelar caminhos para fortalecer a identidade, projetar autoridade e conquistar relevância no mercado.
Três pilares guiarão a imersão:
● Identificar: reconhecer forças, valores e singularidades
● Posicionar: alinhar imagem e mensagem com clareza estratégica
● Comunicar: transmitir valor de forma autêntica e impactante
Programação de alto impacto
Nomes como Anna Paula, Patricia VanKok, Daniele Mafra, Helena Duarte, Rafaela Sales, Katarina Alcântara, Priscila Barros e Daniele Ismael dividirão o palco, trazendo conteúdos que vão de inteligência emocional e gestão de negócios à presença digital e experiência do cliente.
Para a idealizadora Kênia Raíssa, o encontro vai muito além de conteúdo:
> “Queremos que cada mulher saia daqui com clareza sobre seu valor e com ferramentas para projetar uma marca pessoal autêntica e respeitada. É um dia para aprender, se conectar e transformar.”
Com ambientação temática, energia contagiante e networking entre mulheres que inspiram, o 9º Encontro Mulheres que Marcam promete uma experiência inesquecível.
Serviço:
Evento: 9º Encontro Mulheres que Marcam
Tema: O Real Valor da Sua Marca
Data: 17 de agosto de 2025
Horário: 10h às 19h
Local: Teatro Riachuelo – Shopping Midway Mall, Natal (RN)
Ingressos: mulheresquemarcam.com.br/mqm25
Instagram: @redemulheresquemarcam