9º Encontro Mulheres que Marcam – Um dia para transformar sua marca pessoal e liderança





No dia 17 de agosto, o imponente Teatro Riachuelo, em Natal, será palco de uma verdadeira imersão no poder da marca pessoal e da liderança feminina.

Com o tema “O Real Valor da Sua Marca”, o maior movimento feminino do Nordeste reunirá mulheres de diversas áreas para um dia de conteúdo estratégico, conexões transformadoras e inspiração.

Serão horas intensas de palestras, treinamentos e networking qualificado, guiadas por especialistas que vão revelar caminhos para fortalecer a identidade, projetar autoridade e conquistar relevância no mercado.





Três pilares guiarão a imersão:

● Identificar: reconhecer forças, valores e singularidades

● Posicionar: alinhar imagem e mensagem com clareza estratégica

● Comunicar: transmitir valor de forma autêntica e impactante

Programação de alto impacto

Nomes como Anna Paula, Patricia VanKok, Daniele Mafra, Helena Duarte, Rafaela Sales, Katarina Alcântara, Priscila Barros e Daniele Ismael dividirão o palco, trazendo conteúdos que vão de inteligência emocional e gestão de negócios à presença digital e experiência do cliente.

Para a idealizadora Kênia Raíssa, o encontro vai muito além de conteúdo:

> “Queremos que cada mulher saia daqui com clareza sobre seu valor e com ferramentas para projetar uma marca pessoal autêntica e respeitada. É um dia para aprender, se conectar e transformar.”





Entre as convidadas, destaque para Duda Vieira, estrategista de marketing digital com mais de 700 mil seguidoras, conhecida por transformar marcas pessoais em negócios de alto impacto. Ela trará insights poderosos na palestra “O poder da comunidade para criar autoridade e diferenciação de marca pessoal”, com dicas práticas para criar conexões genuínas e ampliar sua influência.

Com ambientação temática, energia contagiante e networking entre mulheres que inspiram, o 9º Encontro Mulheres que Marcam promete uma experiência inesquecível.

Serviço:

Evento: 9º Encontro Mulheres que Marcam

Tema: O Real Valor da Sua Marca

Data: 17 de agosto de 2025

Horário: 10h às 19h

Local: Teatro Riachuelo – Shopping Midway Mall, Natal (RN)

Ingressos: mulheresquemarcam.com.br/mqm25

Instagram: @redemulheresquemarcam







