Novos servidores da Câmara de Parnamirim tomam posse

Na tarde desta terça-feira (14), no Centro Administrativo da Prefeitura de Parnamirim, localizado no bairro Cohabinal, a Câmara Municipal empossou 37 novos servidores, dos 45 aprovados no concurso público realizado em 2019.





Após abertura do ato de posse, o presidente da comissão do concurso e diretor contábil da Câmara de Parnamirim, Genilson Cruz, frisou o papel do servidor público para a sociedade. “Este certame ficou marcado pela transparência e isonomia, esperamos que os colegas contribuam com o alto padrão de excelência dessa casa e desejamos boas vindas a todos”, ressaltou.





O entusiasmo era perceptível nos olhares e sorrisos dos empossados, familiares e amigos. “Depois de um tempo buscando colocação como procurador, consegui passar no concurso e estou pronto para somar”, revela Tiago Neves, novo procurador empossado.





“A Câmara assumiu um compromisso junto aos órgãos fiscalizadores, Ministério Público e Tribunal de Contas. Mostra que estamos no caminho certo, com transparência, fazendo uma gestão diferente e valorizando o servidor público. A expectativa são as melhores para chegada dos servidores, são pessoas qualificadas e seguiremos demonstrando a importância de prestar um serviço de qualidade aos munícipes de Parnamirim”, explicou o presidente da Câmara Municipal de Parnamirim, vereador Irani Guedes.





O certame foi possível pelo Termo de Ajustamento de Contas firmado entre o Ministério Público de Contas do Tribunal de Contas do Estado-TCE/RN, “Vejo um comprometimento de todos em servir a população Parnamirinense e com essa posse o poder legislativo conclui uma etapa de prestigiar a formação de um serviço público sólido formado por comissionados e efetivos e cada um trazendo o que há o melhor de si para o público”, informa Luciana Campos,Procuradora do TCE/RN.





Assessoria