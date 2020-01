Nordeste terá máxima de 38 graus nesta terça

A umidade relativa do ar na região varia entre 25% e 100%









No Nordeste, a previsão para esta terça-feira (14) é de tempo nublado a encoberto com pancadas de chuva no estado do Maranhão. O céu varia de nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva no Piauí, Ceará, oeste de Pernambuco e na faixa centro-oeste e norte da Bahia. Chuva isolada no centro, leste e oeste do Rio Grande do Norte. Possíveis chuvas isoladas na Paraíba. Demais áreas da região, céu nublado a parcialmente nublado.





A mínima prevista para a região é de 17°C e a máxima 38ºC. A umidade relativa do ar varia entre 25% e 100%.





As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET.





Israel Medeiros