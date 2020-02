Deputado destaca importância do Plano Diretor para a cidade

Foto: Eduardo Maia





O deputado estadual Sandro Pimentel (PSOL) chamou a atenção, durante sessão ordinária na Assembleia Legislativa para a importância do Plano Diretor em uma cidade. Entre os exemplos abordados, está o período de chuvas que causa transtornos em municípios sem planejamento.





“É preciso discutir o Plano Diretor para não enfrentar problemas como os estados de São Paulo e Santa Catarina. Aqui em Natal é preciso falar no assunto sem pensar apenas na verticalização da Orla, esquecendo do saneamento e da drenagem das ruas, por exemplo”, disse Sandro.





Para o parlamentar, assuntos como o plano local de habitação, plano arborífico, transporte coletivo e os problemas nas lagoas de captação e nas bocas de lobo da cidade devem ser contemplados na discussão. “É uma preocupação que o poder público precisa ter. Esse é um ano de eleição e os candidatos devem começar a se preocupar com isso. Um projeto que pense na cidade daqui a 20 anos”.





Em aparte, o deputado Hermano Morais (PSB) disse que os problemas em Natal estão sendo acumulados e que a população termina sendo a mais prejudicada. “Precisamos de planejamento estratégico para Natal e região, além de precisarmos também de uma gestão mais ousada, que possa trabalhar em conjunto com os municípios para crescer de forma ordenada”, destacou ele.





Para finalizar, Sandro Pimentel externou sua indignação em relação ao presidente Jair Bolsonaro após ataque à jornalista Patrícia Campos Mello, ao insultar com insinuação sexual a repórter do jornal Folha de S. Paulo, dizendo que ela (repórter) queria um furo. “Não foi uma agressão apenas à jornalista, muitas mulheres se sentiram agredidas. Alguém precisa colocar um freio no presidente”, falou Sandro.