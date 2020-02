Empresa boliviana Amaszonas amplia vôos na Bolívia e facilita vida de turistas

A companhia aérea boliviana Amaszonas anunciou que, desde segunda-feira 17, aumenta os vôos para Cochabamba, continuando com a inovação e o trabalho de oferecer um melhor serviço aos seus clientes em todo o país. Até essa data, o avião mais moderno da Bolívia, o Embraer 190, terá duas frequências diárias para a cidade-jardim diretamente de Santa Cruz de la Sierra e conexões.





Conhecida por sua excelente culinária, Cochabamba está no coração da Bolívia e é uma das cidades que mais cresce no Estado. “Com esse aumento de frequências, totalizando 28 por semana, pretendemos continuar conectando o país a partir do HUB Santa Cruz e oferecer a nossos clientes a oportunidade de conhecer outros destinos turísticos como Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, Cusco e Uyuni, entre outros, e vice-versa, além de conectá-los aos centros de negócios da América do Sul localizados em Assunção, Montevidéu e Santa Cruz del Sierra, tudo isso de Cochabamba ”, disse Diego Urioste, vice-gerente de vendas diretas do Grupo Amaszonas.









Com o aumento de Cochabamba, a companhia aérea turística da Bolívia soma nove destinos no país e pretende fechar o ano com pelo menos mais dois. Atualmente, a Amaszonas já está operando com três aeronaves Embraer 190 de origem brasileira, como parte da renovação de sua frota aérea, que até março visa atingir as cinco aeronaves em operação.





Mas o anúncio de mais voos para Cochabamba não foi a única novidade da Amaszonas, já que a companhia aérea aproveitou o voo inaugural para lançar seu novo serviço de check-in integral nos aeroportos.





O novo Amaszonas busca evitar as linhas irritantes e tediosas para seus passageiros, por isso implementou o abrangente serviço Check In, que entrou em vigor no início do mês atual.





O serviço integral consiste em:





Assistência nos balcões dos saguões disponíveis nos aeroportos de La Paz e Santa Cruz de la Sierra, cuja função é auxiliar no início dos balcões na classificação das filas, ignorando passageiros dos produtos Amasmiles, Amascorp e preferidos por lei nas filas VIP, colaborando com os passageiros que desejam fazer check-in nos quiosques para que possam se familiarizar com eles.





Implementação de quiosques de autoatendimento para que os passageiros possam embarcar sem precisar ir aos balcões.





Além desses serviços, o passageiro pode fazer seu check-in com 48 horas de antecedência na web: www.amaszonas.com e obter seu cartão impresso, ou melhor ainda, cuidar do meio ambiente através do aplicativo de carteira móvel .





“Na Amaszonas, estamos cientes de que o tempo vale ouro, por isso estamos constantemente procurando maneiras de facilitar as coisas para nossos passageiros por meio de horários e destinos estratégicos, além de aplicativos e serviços que os facilitem e proporcionem uma melhor experiência de viagem. "Urioste concluído.