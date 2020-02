Gelato por 1 real é vendido hoje na Gelateria San Paolo, leia

San Paolo realiza hoje (12) ação de gelato a R$1 em sua loja do Midway Mall









Toda a venda arrecadada no dia será destinada ao Hospital Infantil Varela Santiago





Conhecida pelos sabores inconfundíveis, cremosidade dos produtos e preparo diferenciado, a San Paolo Gelato, famosa gelateria cearense, realiza ação promocional, hoje (12), das 12h às 20h, em sua nova loja localizada no Midway Mall. Na ocasião, todos os sabores de gelato serão vendidos a R$1 e a verba arrecadada será destinada ao Hospital Infantil Varela Santiago. Essa ação é realizada em todas as inaugurações de unidades San Paolo e sempre contempla uma instituição beneficente.





No dia da ação os gelatos serão servidos em copinhos personalizados com uma arte que contempla as particularidades de cada lugar em que a gelateria chega. Na capital potiguar a arte traz a assinatura do ilustrador Arthur Seabra.





A nova unidade, 34ª loja da marca, chega com o novo conceito, focado em oferecer uma experiência diferenciada ao cliente, além de um ambiente mais agradável e acolhedor. “O foco sempre é na experiência de consumo. Todos os aspectos da nossa marca são exaustivamente bem pensados para termos um momento de consumo marcante. Não vendemos gelatos, vendemos momentos felizes”, conta Renata Aguiar, sócia-fundadora da rede.





Premiada em 2018 pelo Guia Comer & Beber, da Veja, a marca aposta em produtos feitos à mão com ingredientes escolhidos minuciosamente. São 28 sabores diferentes de gelatos e mais de 40 opções de ingredientes para criar deliciosas combinações. A rede também cria sabores novos que ficam no cardápio pelo período de um mês, e ainda oferece opções de sobremesas e uma linha de cafés especiais, criados a partir de um blend exclusivo para a marca.





Para fevereiro, mês da alegria e do carnaval, os gelatos foram pensados para unir o nosso sol, calor e tropicalismo com os sabores das frutas - pitaya, tangerina e água de coco.





A rede já possui unidades em Fortaleza (CE), São Luís (MA), Recife (PE), Teresina (PI), Salvador (BA) e São Paulo (SP) e duas em Natal (RN). A rede passa por um momento estratégico de expansão e a chegada em Natal, segundo o sócio-operador, Alcimar Amorim, tem tido um retorno maravilhoso. “Chegamos em Natal há pouco mais de três meses e, apesar do pouco tempo, já conquistamos o público com o nosso produto, que tem tido uma ótima aceitação e recebido muitos elogios de todos que provam os sabores de um gelato San Paolo”.





Sobre a San Paolo Gelato Gourmet





Criada em 2012 na capital cearense, a San Paolo Gelato Gourmet oferece muito sabor, qualidade e inovação em seus gelatos. A empresa foi a primeira gelateria do Brasil a utilizar uma pedra de mármore resfriada para misturar ingredientes selecionados com os gelatos. “A ideia surgiu quando eu e meu marido, em viagem pelos Estados Unidos, conhecemos uma empresa que oferecia a opção do sorvete na pedra. Ficamos encantados com aquela experiência, então fomos atrás das melhores matérias-primas e das melhores práticas do mundo para criar e desenvolver um gelato de extrema qualidade. Assim nasceu a San Paolo Gelato, um autêntico gelato italiano adaptado aos sabores do nosso paladar, da cultura brasileira. Portanto, um gelato brasileiro”, afirma Renata Aguiar.

source https://www.diariopotiguar.com/2020/02/gelato-por-1-real-e-vendido-hoje-na.html