Incêndio atinge barracas de alimentação e deixa pessoas feridas durante festival gospel em Mossoró

Incêndio atinge barracas de alimentação durante festival gospel em Mossoró Um incêndio atingiu duas barracas de venda de lanches e deixou quatro pessoas feridas na noite desta sexta-feira (25) durante o festival gospel Sal e Luz, no centro de Mossoró, no Oeste potiguar. O fogo começou por volta das 21h30, após um vazamento de gás em uma barraca de batata frita, e atingiu também uma barraca de pipoca ao lado – ambas pertencentes ao mesmo proprietário. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local, o fogo já tinha sido controlado, mas o botijão de gás ainda apresentava vazamento. “Removemos o botijão e isolamos a área para evitar novos riscos”, informou a corporação. Quatro pessoas ficaram feridas. Entre elas, uma mulher de 37 anos teve queimaduras de terceiro grau no rosto, braços e pernas. Segundo a direção do Hospital Regional Tarcísio Maia, a vítima foi levada à unidade por familiares e permanece internada. Incêndio em barracas de alimentação durante festival gospel em Mossoró Reprodução A mulher trabalhava nas barracas com o marido, de 30 anos, e um funcionário, de 28, que também ficaram feridos, mas receberam alta durante a madrugada deste sábado (26). Outro ferido foi um homem de 44 anos que estava assistindo ao show e se aproximou da barraca para comprar batata frita. No momento do acidente, ele tentou ajudar uma das vítimas e também se queimou. O peciente está em observação no hospital. A Secretaria Municipal de Cultura, responsável pela organização do evento, informou em nota que o Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente e controlou o fogo rapidamente. Equipes do Samu, que já estavam no local, prestaram os primeiros atendimentos às vítimas. A Prefeitura de Mossoró disse que segue acompanhando o caso. O Sal e Luz é um festival gospel realizado na Estação das Artes Eliseu Ventania, no centro da cidade e reúne artistas e fiéis de diversas igrejas evangélicas da região. Veja os vídeos mais assistidos no g1 RNsource https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/07/26/incendio-festival-gospel-mossoro.ghtml