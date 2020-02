Vedacit patrocina 17ª Edição da Copa do Nordeste

Por mais um ano consecutivo, a Vedacit, líder no mercado de impermeabilização, está ao lado dos torcedores nordestinos na Copa do Nordeste 2020, um dos campeonatos regionais de futebol mais importantes do país.

Imagem: Twitter Nautico





Em sua 17ª edição, todos os nove estados da região têm representantes no torneio. São 20 participantes, sendo 12 equipes com classificação direta para a fase de grupos e oito passaram por uma fase preliminar, com disputa em mata-mata para o acesso à fase de grupos. A grande final será em julho.





Sempre valorizando o esporte nacional, o patrocínio faz parte de uma atuação estratégica para ampliar a relação com os consumidores e a sociedade. "Assim como grande parte dos brasileiros a Vedacit é apaixonada por futebol. São mais de duas décadas de incentivo. Do futebol amador, com a Copa Cajazeiras, ao profissional, com a Copa do Nordeste e a Federação Paulista de Futebol, a marca garante uma exposição qualificada ao prestigiar o esporte mais popular do país”, comenta o executivo de Marketing da Vedacit, Bruno Pacheco.





O patrocínio à Copa inclui ações direcionadas nas redes sociais, comerciais de TV, no SBT Nordeste, e em rádios locais em Salvador (BA), Fortaleza (CE) e Recife (PE). O objetivo é ampliar a visibilidade da marca, reforçando a atuação e o reconhecimento no mercado da construção civil.