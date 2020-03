1º Encontro de Mulheres Viajantes de Natal-RN será realizado domingo (15) no Mahalila Café

Apaixonadas por viagens irão se reunir, no próximo domingo (15), no 1º Encontro de Mulheres Viajantes de Natal-RN. O evento que acontece a partir das 17h, no Mahalila Café & Livros, é uma realização do blog e agência Compartilhe Viagens.





O Encontro terá um bate-papo com blogueiras de viagens convidadas, Ana Célia Cavalcanti (Ana no Mundo), Karyne Chagas (Vai na Mala) e Karla Larissa (Compartilhe Viagens) e sorteios de prêmios dos apoiadores (Bem Lever, The Studio Idiomas e ABIH RN).

“Será uma boa oportunidade para mulheres que têm a mesma afinidade se conhecerem, conversarem, trocarem ideias. Descobrir sobre novos destinos, diferentes formas de viajar e ver o mundo”, afirma Karla Larissa, diretora do Compartilhe Viagens.

As inscrições gratuitas e devem ser feitas online: https://mailchi.mp/eade80222cd5/encontro-mulheres-natal-rn

Editor Local Saúde e Eventos Diário: Willen Benigno de Oliveira Moura