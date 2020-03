Hospital Infantil Varela Santiago retoma hoje vacinação contra a gripe Influenza

Após a chegada de uma nova remessa das doses, as vacinas para a campanha contra a gripe Influenza serão retomadas hoje (31) em Natal e no Hospital Infantil Varela Santiago acontecerão pela manhã, das 7h15 às 12h, e à tarde, das 13h às 16h, com limite diário de 50 fichas por turno.





Seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, diante da atual situação de pandemia, evitando aglomerações no Hospital, a vacinação de rotina nas crianças está suspensa e retornará no dia 16 de abril. Portanto, não é para levar crianças. Nessa primeira fase, a Campanha Nacional de Vacinação está beneficiando os idosos (a partir de 60 anos) e os profissionais da área da saúde.





Os usuários devem portar um documento de identificação para comprovação da idade e sua carteira de vacinação. A vacina contra influenza não tem eficácia contra o coronavírus (Covid-19), porém, neste momento, irá auxiliar os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico para coronavírus, já que os sintomas são parecidos. E, ainda, ajuda a reduzir a procura por serviços de saúde.





Editor Local de Saúde: Willen Benigno de Moura