Jovem é morto após ter casa Invadida por Assaltantes na comunidade de Sabe Muito, zona rural de Caraúbas.

Uma ocorrência de Assalto e com uma pessoa morta foi registrado na madrugada desta segunda-feira (16) na zona rural de Caraúbas, de acordo com informações preliminares.

Elementos chegaram em uma residência na comunidade de Sabe Muito e anunciaram o Assalto, renderam todas da residência fizeram um rapa nos aperelhos celulares da vítima e ainda bateram em uma pessoa, a saída um bandido efetuou um disparo de arma de fogo uma das vítima que estava na residência.





A vítima que sofreu o tiro e morreu no local foi identificado como, João Victor de Lima, 25 anos de idade, o corpo do mesmo se encontra sendo isolado pela Polícia Militar no local do crime.





As equipes do ITEP de Mossoró e também da delegacia de Polícia Civil de Caraúbas já foram acionados para o local de crime.





Outras informações a qualquer momento.