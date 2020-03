Loucura: Padrasto é agredido ao pedir que jovem tomasse banho ao chegar em casa para evitar Coronavírus

Segundo o boletim de ocorrência, a mãe do jovem faz parte do grupo de risco para a doença e por isso o padrasto pediu que ele tomasse banho.





Em Porto Velho (RO), um homem de 57 anos foi agredido pelo enteado, de 21, ao pedir que ele tomasse banho ao chegar em casa para evitar coronavírus.





O fato aconteceu na Zona Sul da capital e de acordo com as informações registradas no boletim de ocorrência, o objetivo do padrasto era proteger a mãe do agressor, pois ela faz parte do grupo de risco para o novo coronavírus, porém após o pedido do padrasto, o rapaz se irritou e jogou um sapato nele, causando ferimentos no rosto. Ele também jogou um calçado na mãe e a xingou, segundo relatos dos policiais.



O suspeito não foi preso. O crime de lesão corporal foi registrado na 4ª delegacia de Polícia Civil da capital.

