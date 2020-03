Músicos, motoristas de táxi e aplicativos poderão ser incluídos em benefício de 600 reais

Logo depois da aprovação de benefício de R$ 600 a autônomos e informais pelo Senado, veiculado pelo Diário Potiguar nesta matéria: Aqui um outro projeto

já ganha forma no Senado, para incluir outras categorias, como motoristas de táxi ou de aplicativo e pescadores sazonais, dentre outros a serem definidos. Weverton Rocha (PDT-MA) lembrou dos músicos, que perderam trabalhos durante o isolamento. Essa pode ser outra categoria a entrar no novo projeto. Esse texto, previsto para ser votado amanhã, será de autoria do senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e tem relatoria de Esperidião Amin (PP-SC).