Porta trava e clientes de banco ficam presos em agência por uma hora em Natal

Cerca de 30 pessoas ficaram presas em um terminal bancário por aproximadamente uma hora, na tarde de ontem sábado (29). A porta da agência, que fica dentro do shopping Midway Mall, travou e causou pânico nos clientes do banco. As informações são da InterTV Cabugi.





Imagem: InterTV Cabugi

Informações de clientes que estavam no banco dão conta que uma senhora passou mal durante o ocorrido. Além disso, uma mulher estava com um bebê de oito meses de idade.

Após cerca de uma hora, os clientes do banco foram resgatados por equipes de bombeiros civil e da segurança privada do shopping. De dentro do terminal, o grupo preso compartilhou fotos e vídeos pelas redes sociais.

O Banco do Brasil não se pronunciou sobre o ocorrido.

Por Grande Ponto