Volvo Car Brasil passa a oferecer sua linha de SUVs com opção de blindagem

A Volvo Car Brasil inova mais uma vez e passa a oferecer ainda mais facilidades para o cliente no momento da compra do veículo. A partir deste mês, o cliente poderá adquirir o veículo blindado diretamente na concessionária, com todos os documentos e certificações inclusos.

"Estamos orgulhosos em oferecer mais esse serviço a nossos clientes. Realizamos um grande trabalho de pesquisa e desenvolvimento para chegar a um novo patamar de blindagens no Brasil, trazendo ainda mais segurança, sem afetar todas as características presentes em nossos veículos", explica João Oliveira, Diretor Geral de Operações e Inovação da Volvo Car Brasil.





O projeto foi desenvolvido em uma parceria realizada pela Volvo Cars, EDAG e Carbon Blindados, considerada uma das maiores blindadoras de veículos civis e líder de mercado no Brasil, que será a responsável pela aplicação da blindagem.





Para tornar o processo ainda mais eficiente, foram realizadas melhorias na aplicação de materiais selecionados com novo posicionamento e sobreposição, redimensionamento dos vidros, instalação de molduras de aço balístico reforçando as portas, proteção extra contra disparos em diferentes ângulos, reforço nos mecanismos de levantamento de vidros e tampa do porta-malas para garantir a funcionalidade, entre outros.





Para atender às novas demandas, a Carbon Blindados criou uma linha de produção dedicada exclusivamente para a Volvo e investiu em treinamento específico para seus operadores.





Com cobertura completa de todos os componentes durante todo o período de garantia do veículo, a blindagem é certificada no Brasil e os modelos XC40, XC60 e XC90 blindados já estão disponíveis para compra em todas as concessionárias do país.





Este é um projeto global da Volvo e os modelos XC60 e XC90 também serão exportados para diversos países, com trabalho inicial direcionado a mercados da Europa, América Latina e México.





Desenvolvimento e aprimoramento

Para garantir a segurança dos veículos após a blindagem, foram feitos diversos testes para garantir que a performance e funcionalidade do carro não sofressem alterações.





Todo o processo demandou mais de 15.000 horas de desenvolvimento e 960 horas de testes balísticos. Foram realizados mais de 1.500 disparos, conforme norma ABNT 15000-2 com controle de velocidade e posição do projetil para garantir a máxima quantidade de energia no momento do impacto com o veículo. A parte balística foi certificada pela Beschussamt Ulm, autoridade alemã em testes balísticos, comprovando a eficiência da blindagem em todos os calibres homologados para o nível III-A da norma NIJ 0108.01 em conjunto com a norma VPAM BR 2009 (regulamentação para o mercado europeu).





Para garantir a máxima qualidade dos veículos após a blindagem, foram realizados testes em campos de prova para atestar a dinâmica e performance do veículo com a blindagem, testes de ciclagem dos vidros e tampa do porta-malas elétrica para atestar a durabilidade, testes de ruído e câmara fria e testes dos principais dispositivos de segurança, como disparo dos airbags.





A blindagem de aço de alta resistência que reveste o carro tem entre 2,5 mm e 3 mm de espessura; já a espessura do vidro pode ser de até 20 mm.





“Foram realizadas adaptações e adequações nas etapas da blindagem dos veículos, para que estivessem totalmente alinhadas aos parâmetros de qualidade do sistema de produção Volvo Cars. Além disso, os veículos contam com rastreabilidade, ou seja, todos os itens da blindagem são numerados, de forma a garantir a correta reposição de itens, quando necessário”, afirma João.









Sobre a Volvo Cars – A fabricante sueca de carros premium foi fundada em 1927 pelo engenheiro Gustav Larson e pelo economista Assar Gabrielsson, na cidade de Gotemburgo e, desde a sua fundação, tem as pessoas em primeiro lugar e no centro da marca. Com produção global na Europa, Ásia e América do Norte, a Volvo tem como objetivo oferecer aos clientes a melhor experiência em mobilidade segura, sustentável e pessoal. Em 2019, a Volvo Car Brasil apresentou crescimento de 15,8% com quase 8.000 veículos emplacados em território nacional e tornou-se líder no segmento de veículos eletrificados com 1.100 unidades de carros híbridos.