Como usar a quarentena a favor dos estudos?

Centro universitário oferece curso preparatório para o Enem, gratuito para todo o país.

Para auxiliar nos estudos, o Centro Universitário Internacional Uninter lançou uma nova edição do curso preparatório Pré-Enem, que já está disponível para todo o país, gratuitamente. A plataforma digital disponibiliza conteúdo das últimas provas do exame, exercícios inéditos, aulões ao vivo sobre as redações e materiais complementares ao estudo. O curso é 100% on-line: para fazer a inscrição basta acessar o site www.uninter.com/enem/

Apesar da pausa forçada nos estudos em algumas escolas por conta da pandemia do novo coronavírus, muitos alunos continuam se aplicando nas matérias para alcançar um objetivo em comum: passar no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). É com a nota alcançada na prova que grande parte dos estudantes brasileiros são aprovados em universidades públicas e privadas.





De acordo com o professor e coordenador do Pré Enem Uninter, Marlus Humberto Geronasso, o momento atual de isolamento social é o ideal para focar nos estudos. ‘‘Buscar diversas informações, efetivas leituras em portais de notícias, sites com credibilidade, emissoras de televisão e de rádio e dados concretos acerca da economia e da saúde, valem muito a pena’’.





Sobre o tema da redação, o especialista declara que há mais de um tema como possibilidade. ‘‘Há muito aguardamos uma temática redacional voltada especificamente para a saúde. Desde 1998, os temas redacionais não efetivam uma contemplação plena com essa abordagem. É uma possibilidade, mas há outras colaterais bem significativas diante desse momento mundial vivido em 2020’’, diz.





